Un expolicia mata almenys 31 persones en una guarderia de Tailàndia

Almenys 31 persones han estat assassinades aquest dijous en un atac armat perpetrat per un antic oficial de la policia tailandesa contra unadel país situada a la localitat de, segons han confirmat les autoritats.Les mateixes fonts policials han indicat que l'atacant, que va ocupar el càrrec de tinent general de la policia, ha irromput amb unade foc i armes blanques al centre, on ha matat més de 31 persones, entre ells un nombre indeterminat de. Després d'això, ha aconseguit fugir i encara no ha estat localitzat.El primer ministre de, ha donat ordre al cap de la policia perquè es desplaci al lloc per coordinar les tasques de recerca i captura del sospitós, tal com ha recollit el diari Thairath. De moment no se saben les motivacions que han portat a l'home a produir l'atac.

