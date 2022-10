Més tensió al mar del Japó: Corea del Nord torna a llançar dos míssils

Les tensions segueixen escalant aldelha llançat aquest dimecres dos nous míssils balístics cap al també conegut com a mar de l'Est, per mostrar la seva disconformitat amb el desplegament delde propulsió nuclear estatunidenc "US Ronald Reagan".ha informat del llançament d'aquests dos projectils de curt abast des de l'àrea de Samsok a, segons ha recollit l'agència Yonhap.El primer d'aquests míssils ha volat a 350 quilòmetres de distància i a una altura màxima de 80 quilòmetres, mentre que el segon ha viatjat 800 quilòmetres a una altura màxima de 60 quilòmetres. El ministeri d'Exteriors de Corea del Nord ha condemnat en un comunicat, recollit per l'agència de notícies estatal KCNA, les accions dea la zona, que representen "una seriosaper a l'estabilitat de lade Corea i els seus voltants".Aquest nou llançament per part del veí del nord coincideix a més amb una reunió delen la qual no s'ha acordat un text comú decontra Pyongyang. Amb tot, Corea del Nord també ha condemnat "enèrgicament" els Estats Units i els seus països afins per utilitzar una "mesura de".Les forces armades de Corea del Sud i els Estats Units van llançar aquest dimarts conjuntament quatre míssils balístics en direcció al mar del Japó com a resposta al míssil que Corea del Nord va llançar el dimarts sobrevolant el. El sud també va fer und'un projectil que va caure al mateix país.L'exèrcit de Corea del Nord va llançar prèviament un míssil balístic que va caure a l', sobrevolant part del territori del, un fet que no ocorria des de fa cinc anys, el 2017. L'alarma va ser tan rellevant que fins i tot el govern japonès va emetre un avís per evacuar a la població de les prefectures de, al nord del país.

