Els juntaires lleidatans afronten la consulta dividits, però conjurats contra el trencament intern

Elss'intercanvien missatges, es truquen i estan pendents, més que mai, de les opinions dels seus companys de partit. La consulta interna que Junts per Catalunya enceta aquest dijous sobre la decisió de sortir o no del Govern de la Generalitat ha posat en efervescència un partit que, almenys a la, sembla dividit a parts iguals per les dues opcions; la de la sortida o la de la permanència. Això no obstant, aquesta disparitat de criteris que genera dos blocs no ha de desembocar, indiquen, en cap trencament intern que pugui generar desercions futures.A Lleida, alguns parlen més clar que d’altres, però s'intueixen les tendències i els missatges entre línies apunten els sentits dels vots. Algunes figures rellevants de la formació a Ponent com és el cas de la consellera d'Afers Socials,, s'han mostrat partidaris de mantenir-se en l'executiu, una posició que comparteixen alguns regidors de municipis com és el cas de, primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme de la Paeria de Lleida.En declaracions a, l'edil i candidat de Junts a l'alcaldia de la capital del Segrià ha descabdellat un argumentari a favor de la continuïtat de la seva formació al Govern, i crida a. En aquest sentit, Postius demana "" per superar les diferències entre independentistes, i encara que admet la complexitat de governar colze a colze amb ERC, creu que el moviment i la seva formació sortiran més perjudicats si l’opció vencedora és la de la sortida de l’executiu de Pere Aragonès: "Què farem a l’oposició?", explica el regidor, que també posa en valor el fet de governar el país en un moment de dificultats econòmiques: "i posem solució als problemes actuals, i per això cal que continuem al Govern".En aquesta línia, Postius apunta també que els alcaldes i regidors de Junts tenen actualment una, un fet que es perdrà si Junts acaba fent el mutis governamental. A la ciutat de Lleida, on Postius té un elevat ascendent, la tendència general semblaria inclinar-se cap a una posició favorable a mantenir-se a l’executiu.Les explicacions de Postius no són massa compartides pel coordinador de Junts a la vegueria,, que tot i apuntar la seva "" com a dirigent del partit, expressa sense embuts el seu malestar amb el rumb polític que ha traçatamb relació a l'assoliment de la independència: "que es va signar, i això no és cap opinió, és un fet”, assegura el juntaire, que considera que la gestió del dia a dia va relacionada amb l’assoliment de la independència de Catalunya: "", diu.Tot i que no ho verbalitza explícitament, la posició de Bergós està més propera a les tesis de, que ha apostat públicament pel trencament de la coalició, que a les de Cervera o Postius. Qui també s’ha mostrat contundent en els seus plantejaments ha estat la diputada, afí a Borràs i que en un missatge a Twitter va desgranar un enfilall de greuges per apuntalar la decisió de passar a l’oposició.En aquesta disparitat de criteris, hi ha militants que asseguren no tenir una decisió presa. Ben il·lustrativa és la postura de, líder de Junts a Balaguer, que admet no tenir decidit el vot: "".

