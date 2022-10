«La droga dels jihadistes» arriba a Europa: què és?

" està tornant a, segons, la base de dades de molècules del. Laés una substància que s'emprava com a medicament per tractar trastorns d'hiperactivitat en nens, narcolèpsia i depressió. Si bé, els darrers anys s'ha començat a sintetitzar de manera clandestina per a ser consumida com una droga, coneguda com elJa és una de les substàncies més consumides i populars a l', sobretot en zones amb una alta presència de l'. Així ho indiquen PubChem i la. D'aquí el seu nom, ja que el seu tràfic és una de les fonts d'ingressos del jihadisme.El captagon provoca uns efectes similars als de les. És una droga estimulant del sistema nerviós central que es manifesta amb una major quantitat d'energia en els primers instants, seguit d'una depressió extrema, que pot arribar a causar la privació de la gana i la son, a més de desnutrició.Aquesta droga té una gran presència ali a la. "Tres de cada quatre pacients tractats per problemes amb la droga a l'Aràbia Saudita són addictes a les amfetamines en forma de captagon", afirma l'informe del National Center for Biotechnology Information. Ara, però, ja ha tret el cap a Europa. Principalment, a

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor