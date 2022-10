Acomiaden un professor de la Universitat de Nova York perquè els alumnes suspenien massa

Controvèrsia per l'acomiadament d'un professor de química de la(NYU, per les seves sigles en anglès). Maitland Jones Jr. ha denunciat que l'han fet fora per ser, que es van queixar massivament de les seves classes després de suspendre.Dels 350 estudiants matriculats a química orgànica,que apuntava al docent com al culpable de les seves baixes notes. Aquesta petició va empènyer la universitat a acomiadar-lo a principis d'aquest any. Aquest dimarts, la NYU va manifestar en un comunicat quede falta de resposta, condescendència i manca de transparència en les qualificacions."El van contractar per ensenyar i no va tenir èxit", afirma un portaveu de la universitat, queen la seva tasca, amb un gran nombre d'alumnes que van abandonar la carrera per culpa seva.Les versions, però, són contradictòries. El The New York Times va publicar un article en el qual companys de professió i alumnes defensaven Jones Jr. Segons aquests testimonis, els estudiants que es van queixar ho van ferA més, segons el The Times, els autors de la queixa no demanaven que se l'acomiadés.

