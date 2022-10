Mentre bona part de la ciutadania gaudeix cada estiu d'unes merescudes vacances, bombers i altres servidors públics resten especialment actius i amatents per. Les temperatures cada cop més extremes i l'ambient cada cop més sec són conseqüència de l'accentuati fan augmentar el risc de violents focs al territori., l'equivalent al 14,3% del total, malgrat que l'impacte ha estat desigual a les diferents comarques.Lluny queda la nefasta temporada delde boscos i altres terrenys amb vegetació, o la igualment terrible del 1986, quan van escombrar-ne 65.812 hectàrees. De fet, des de fa deu anys no se superen les 6.000 hectàrees en un sol exercici, peròd'aquesta darrera dècada (5.841 hectàrees). Per visualitzat exactament quines han estat les regions que més han patit la ferocitat del foc i quins han estat, any rere any, els principals focus d'incendis dels últims 37 anys, es pot consultar el següent mapa interactiu i dinàmic.Tal com es pot comprovar, el 2012 destaca entre els últims anys amb més terreny calcinat. De fet, és l'de superfície forestal cremada i, amb escreix, fins a les 15.026 hectàrees arrasades. En bona mesura va ser a causa de l'incendi que es va originar a la(Alt Empordà) i que va assotar 8.730 hectàrees de boscos i zones amb vegetació, a més de prendre la vida a quatre persones, però també d'un altre nascut a(Ribera d'Ebre), amb 2.735 hectàrees forestals afectades.Es tracta, en un mateix any, del primer i tercer majors incendis ocorreguts al país des del 2011. Entremig se situa un altre foc a la Ribera d'Ebre, aquest cop el 2019 a la, de 4.282 hectàrees, i el quart i cinquè lloc són ja per als dos grans incendis d'aquest darrer estiu, a Artesa de Segre (Noguera) el Pont de Vilomara (Bages) . Encara n'hi ha dos més en aquest període amb més de 1.000 hectàrees calcinades, el 2021 a(Conca de Barberà) i el 2015 a(Anoia), així com quatre més que superen les 500 hectàrees –i, per tant, es poden considerar(GIF)-, els quals van produir-se entre el 2012 i el 2016, tal com s'observa al següent gràfic.Ara bé, més enllà dels focs més mortífers de l'última dècada, quines són les comarques més afectades des del 1986? Aquella amb més impacte ha estat, amb diferència,, la meitat dels quals precisament l'any 1986, si bé el seu entorn ha patit força menys els estralls del foc. En canvi, hi ha una regió més àmplia on que, en diferents etapes, ha estat un focus de focs, aquella formada pel(29.205 ha), el(20.261 ha), l'(19.221 ha) i el(10.587 ha). Entre les més damnificades també es troben la(13.236 ha), al costat del(9.910 ha), i la(10.353 ha).En tot cas, aquestes quantitats absolutes depenen també de la mida de la comarca i de la proporció de boscos que s'hi troben, motiu pel qual també és rellevant observar l'impacte del foc en relació al percentatge de superfície forestal cremada. En aquest cas, torna a destacar clarament l'Alt Empordà, amb l'equivalent al, des del 1986, però en un proper segon lloc se situaria el, amb un 49%, si bé aquests escassament representen 1.276 hectàrees forestals arrasades, en tractar-se d'una comarca molt urbana. Ocorre un fet similar al, on s'hi ha cremat el 45% de zones de bosc, per bé que això equival a poc més de 5.000 hectàrees, pràcticament el mateix en termes absoluts que al, per exemple, i allà això representa escassament el 14% del total.Si es posa el focus a l', aquelles localitats amb majors superfícies forestals cremades (en aquest cas, amb dades des del 2011) coincideixen amb les citades anteriorment d'on s'han originat els principals incendis dels darrers anys. Així com és possible que alguna comarca pateixi diversos focs virulents en diversos anys, el més habitual és que aquests s'originin en diferents municipis, motiu pel qual aquells que tenen grans zones cremades acostumen a tenir la mateixa data de combustió en la seva pràctica totalitat. La Jonquera, la Torre de l'Espanyol, Rasquera, Artesa de Segre, el Pont de Vilomara i la resta de municipis citats anteriorment no han patit cap altre gran incendi més enllà dels ja esmentats i d'alguns de petits, el major dels quals a Artesa de Segre el 2017, d'escassament 11,5 hectàrees.L'única excepció seria Tivissa, on, a banda del gran foc de 873 hectàrees forestals cremades el 2014, l'any anterior ja havia vist com s'hi originava un altre que va arrasar-ne 110,4 hectàrees. L'únic altre municipi que ha vist cremar més de 100 hectàrees més d'un any ha estat, el 2017 (432 ha) i el 2019 (193 ha). Si s'amplia el radi i es busquen els municipis on més anys han tingut lloc incendis que han calcinat més de 10 hectàrees forestals, al capdavant es trobaria un altre aranès,, que: el 2012, el 2014, el 2015, el 2016 i el 2019, essent el més gran aquest darrer, amb 51 hectàrees. En segon lloc, es troba, on això ha ocorregut en quatre ocasions, els anys 2012, 2015 i 2016 i 2021.De fet, malgrat les condicions climàtiques cada cop més adverses, les dades apunten que. Caldrà estar amatents als propers anys, quan tots els experts alerten que les temperatures extremes i la baixa humitat poden fer-los proliferar de nou, i sobretot després d'aquesta temporada del 2022 amb dos grans focus, però últimament elshan aconseguit que, havent-hi un nombre força constant de focs al llarg del temps, cada cop es perdi el control de menys.Si s'analitza en decennis, aquell entre 1983 i 1992 va patirque que van, els quals es van reduir a 29 en el període entre 1993 i 2002, posteriorment a 15 entre 2003 i 2012 i, finalment, tan sols 8 els últims deu anys. Un fet similar ocorre en aquells focs de magnitud mitjana, per exemple, de més de 100 hectàrees, els quals han retrocedit progressivament de 130 fins a 23 en aquest mateix període. En el cas d'aquells de més de 10 hectàrees, el descens ha estat de 588 a 109 i, entre els de més d'una hectàrea, de 2.761 a 561. I això quei, a més, la superfície forestal està augmentat, fet que atorga més mèrit a la tasca dels bombers i agents rurals per controlar ràpid els focus que van apareixent.Tot i això, l'objectiu principal hauria de ser que la tasca d'extinció no fos necessària, cosa que implica que l'incendi no tingui lloc, com a mínim, quan això depèn dels humans. I doncs, què els provoca? Un 40% dels 16.604 incendis patits a Catalunya, des del 1995 són a causa de, principalment arran de cremes agrícoles (2.201), fumadors (970) i fogueres (725). La xifra més colpidora, però, segurament és que, és a dir, que un de cada quatre s'ha acreditat que han estat provocats voluntàriament per homes, i això tenint en compte que se'n desconeix la causa per a més de 2.000, així que encara en podrien ser molts més. Molt per sota, tan sols 1.886 són peri només 1.708, per motius naturals, arran de