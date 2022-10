Detenen un veí i els robatoris en vehicles baixen un 79% a Banyoles

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

Els robatoris a l'interior de vehicles ha caigut en picat a. Un 79%, concretament. El motiu de la davallada de casos és l'empresonament d'un lladre reincident que havia provocat que aquest tipus de delicte s'hagués multiplicat per cinc després de la pandèmia. Així n'ha informat l', després de la celebració aquest dimecres de laEntre l'1 de setembre i el 31 d'agost de 2022, s'han registrat 137 furs; mentre que en el mateix període dels anys 2018 i 2019, només en van succeir 26. Aquesta tendència, però, ha frenat en sec amb la detenció el mes d'abril d'unque acumulava una vintena d'antecedents per delictes similars, segons Ràdio Banyoles.L'alcalde,, ha constatat el canvi de tendència: "Hi hade la detenció". Al seu torn, el director dels Serveis Territorials d'Interior,, ha coincidit amb Noguer i ha defensat que Banyoles es troba en unapel que fa als delictes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor