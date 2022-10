Complicada i enginyosa «xuleta» confiscada en una classe d'universitat

Haciendo orden en mi despacho he encontrado esta reliquia universitaria que confiscamos a un alumno hace unos años: el derecho procesal penal en bolis bic. Que arte! #laschuletasnosoncomoantes pic.twitter.com/3J4LMn0RQF — Yolanda De Lucchi (@procesaleando) October 5, 2022

A les classes de tots els nivells educatius hi ha qui prefereixi aprovar de manera legal, però també hi ha qui prefereix destinar el seu temps a altres coses i anar a examinar-se sense saber res però buscant una alternativa per superar els: les famoses "". Els mètodes per elaborar-les han deixat imatges de tota mena, però la trobada a lasupera tota lògica.La forma de fer trampes l'ha revelat una professora que fa uns anys va confiscar unsde la popular marcaen què apareix escrit el que sembla ser unade Dret Processal. Els detalls no tenen pèrdua i tot fa pensar que el text va ser gravat amb alguna mena d'agulla o punxa sobre el mateixHo ha compartitDe, que és professora dea la mateixa universitat d'Andalusia, mentre ordenava els calaixos del seu despatx. La imatge s'ha fet viral i en poques hores ja supera els 3.200i els 29.600, a la vegada que més d'un miler de comentaris al·lucinen amb el mètode.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor