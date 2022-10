Dos anys de presó per tenir relacions amb una menor que oferia la seva virginitat a internet

Un home de 50 anys ha estat condemnat aquest dimecres per l’a dos anys de presó per haver mantingut relacions sexuals amb unaque oferia la seva virginitat a internet. El tribunal l’ha condemnat per un delicte de, tot i que la seva pena ha quedat suspesa perquè no supera els dos anys.El setembre del 2019, la nena va publicar un anunci al portal "" en què demanava 1.000 euros a canvi de sexe. L’acusat li va escriure només dues hores després i va quedar amb ella a l’. Allà, segons consta a la sentència, la nena el va informar que tenia 16 anys -en tenia 14- i, sabedor de la seva condició de menor, el condemnat li va proposar d’anar a un hotel delde Barcelona, on van complir amb l'acord a canvi de. El relat dels fets apunta que, dos mesos més tard, el novembre, l’home va pagar uns altres 200 euros a laEn un inici, la fiscalia demanava 17 anys de privació de llibertat per tres delictes: un d’abús i agressió sexual a menor, un d’abús sexual a menor de 16 anys i un de. Si bé, només se li ha acabat imputant el darrer, després que hagi reconegut els fets i s'hagi compromès a pagara la noia. La pena final ha estat de, que no complirà perquè li ha estat suspesa. També inclou la prohibició d'acostar-se a menys de 1.000 metres de la noia durant quatre anys i de no comunicar-se amb ella durant el mateix període.El delicte de corrupció de menors, segons el, consisteix a sol·licitar, acceptar o obtenir, a canvi d'una remuneració o promesa, una relació sexual amb una persona menor d'edat. Segons la sentència, la menor ha patitarran dels fets: afectació emocional, simptomatologia posttraumàtica, malestar, sentiment de culpa i alteracions en la son i en la gana.

