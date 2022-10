Antiavalots i denúncies a la protesta pel desnonament d'una mare embarassada amb dues filles

La protesta de la PAH i altres col·lectius al carrer de l'Àliga, 13, al barri d'Hostafrancs de Barcelona, ha acabat amb un gran desplegament d'i diverses denúncies tramitades contra els activistes que intentaven impedir el. La dona havia deixat de poder pagar la totalitat del lloguer i el propietari, que almenys té set immobles a la capital catalana, va demanar-ne el desnonament. A última hora,i ha intercedit perquè se suspengués l'execució judicial, com reclamaven els activistes. La petició no ha prosperat, però, i s'ha acabat confirmant l'expulsió de la família.Tot i que inicialment hi havia una tímida representació policial, una situació habitual en el cas d'un primer intent d'execució, finalment s'ha fet una crida a la presència de fins ade l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra. Aquests mateixos agents, convocats com a policia judicial, han acabat identificant una vintena de manifestants situats a la porta de l'habitatge. Tot seguit,els han avisat que Una situació que es continua produint als carrers , que els activistes es troben avisos de denúncia policial, tot i que el Departament d'Interior de la Generalitat va anunciar que no tramitaria aquestes multes.Els activistesi han reivindicat que tot el que han fet aquest matí ha estat "una protesta pacífica". També han avisat que recorreran la sanció, si els arriba. Igualment, han assenyalat Interior i el cos de Mossos pel dispositiu desplegat per desnonar una família vulnerable.Els serveis socials municipals, una vegada executada la sentència i el propietari ha recuperat l'immoble,, mentre es busca una solució més adequada. La regidora d'Habitatge de Barcelona, Lucía Martín, al seu torn, ha compartit a xarxes la denúncia de la PAH per l'execució del desnonament i el desplegament policial.Fonts policials han estat consultades sobre aquest operatiu, però, fins al moment, no s'ha rebut resposta.Aquest desnonament per incapacitat de poder pagar el lloguer arriba en ple debat sobre la regulació del preu de l'habitatge. Després que s'hagi retardat l'arribada de la llei que podria regular els lloguers a l'Estat, de nou, col·lectius socials i fins i tot el grup d'Unides Podem reclamen seguir pressionant per. De moment, però, no hi ha claredat sobre com avançarà aquesta promesa política eternitzada.

