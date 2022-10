El «mur invisible» entre Catalunya i Espanya durant el procés

Presentació del llibre de Lola García a la Casa del Llibre. Foto: C.R

Primer va començar recollint el que va passar fora de càmera a Catalunya durant els anys més decisius del procés i ara ha completat part de la feina amb el que es discutia a l'altra banda, entre la Moncloa i el Tribunal Suprem. La directora adjunta de La Vanguardia(1967), després d'escriure El Naufragio , publica ara El muro (Península) , una crònica sobre com elsdurantcatalà, i que inclou la perspectiva de-José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy i Pedro Sánchez- i la de jutges i fiscals que van afrontar la crisi política des de Madrid, com el magistrat del Tribunal Suprem, a qui el PP li va traslladar la responsabilitat última del conflicte amb els líders independentistes, constata l'autora.A la presentació del volum, a la, no han faltat els màxims responsables de La Vanguardia com el propietari del grup,, el director, els exdirectors Màrius Carol i José Antich, i representants polítics com el conseller d'Interior, el diputat dels comuns David Cid, i l'exconseller i actual diputat d'Units Ramon Espadaler. La periodista política repassa en el volum els motius pels quals es van prendre algunes de lesque van marcar la successió dels esdeveniments, i també posa llum a episodis clau i mostraque completen lapanoràmica d'aquells dies. També aprofundeix en laentre les institucions catalanes i les de l'estat espanyol, i fins i tot avança esdeveniments, com la possibilitat que ERC plantegés uncom el que va exposar la setmana passada el president Pere Aragonès durant el debat de política general del Parlament.Per García, el conflicte comença per un xoc de "nacionalismes" català i espanyol amb, uns nacionalismes fonamentats en la "por" i la "desconeixença" entre les dues parts que van acabar provocant abismes: "Entre 2012 i 2017 hi va haver", ha sentenciat l'autora. El nom El Muro respon precisament a la sensació que tenia ella mateixa quan anava a Madrid i constatava que hi haviaa les dues bandes, i que semblava que hi hagués unque impedís a una part entendre a l'altra.

Haurien canviat les coses si a l'altra banda hi hagués hagut, en lloc del popular, polítics pares de la Transició com? La cronista, que si bé ha assegurat que li hauria encantat veure la gestió de la situació per part d'aquests dos presidents, no les té totes sobre que, si bé creu que podien disposar d'un "maneig dels temps millor" que l'actual, ja que ara tot succeeix a unes velocitats que no donen espai a la reflexió i la desescalada."Durant la Transició hi havia una fita superior, la de la democràcia, que estava per sobre del conflicte territorial, i. Ara hi ha més partidismes", ha afegit García, que si bé ha constatat que es parla molt de la Transició i es valora els polítics que la van portar a terme perquè "sembla que van ser més homes d'estat", considera que fer política avui dia també "és molt difícil".Sobre la gestió en concret de Rajoy, descriu en el llibrea Catalunya, una crisi que "no es va arribar a veure" des d'aquí, però que va ser una fractura "importantíssima" dins dels populars i que va marcar "totes les decisions de Rajoy". García considera que no hi ha hagut l'autocrítica necessària dins del PP, i que això ha provocat, més enllà de la fi de Rajoy,com el deGarcía considera que el PP encara no ésque implica generar i protagonitzar un nivell tan alt d'enfrontament envers l'independentisme, com el que va protagonitzar un Casado que parlava demalgrat que cap sentència judicial així ho denominés. "és conseqüència de la incapacitat de Casado", ha afegit García, que ha apuntat, però, que elper aquest conflicte.El present? García ha expressat la seva opinió sobre l'estratègia actual del, que ha descrit com una relació de: "És una pista d'aterratge per ERC i d'enlairament per. Li serveix a Sánchez per tenir el suport d'ERC per governar", ha descrit García, que també ha ressaltat que és una aposta d'ERC després d'un moment "molt crític" amb l'objectiu de convèncer portes enfora sobre l'existència d'un conflicte: "Per ERC ha suposat una pista d'aterratge molt vàlida, i com totes,", ha afegit, per després preveure que de la taula "" perquè difícilment ERC i PSOE es podran posar d'acord amb el model d'estat, i més quan el PSOE no defensa un "sistema federal seriós".



"En canvi Junts encara té pendent un debat", ha opinat García, que creu que els de Laura Borràs i Jordi Turull no tenen una guia clara sobre el camí a seguir i que el fet de tenir Carles Puigdemont a Brussel·les "no ajuda, perquè hi és i no hi és". Tot i que en el llibre, evidentment, no es recull la crisi actual del Govern, la referència a la situació dins l'executiu ha estat tema present durant la presentació de l'escrit. Què creu que passarà García sobre la consulta de Junts per la continuïtat del Govern? "La lògica indicaria que haurien de sortir del Govern i, per tant, el resultat no serà que surtin del Govern", ha expressat davant d'un públic que ha aplaudit i contestat amb riures la sentència de la directora adjunta de La Vanguardia.

