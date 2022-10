Fracassa de nou la reunió del CGPJ per nomenar els jutges del TC

La negociació entre el sector progressista i el conservador del(CGPJ) per nomenar els dos nous magistrats del(TC) continua enrocada després d'una nova reunió mantinguda aquest dimecres. Els vocals conservadors han traslladat a l'altra part que la cerca de candidats "ha resultat infructuosa" malgrat que han fet una "intensa cerca", segons un comunicat.En un altre missatge, el sector progressista ha explicat que traslladarà al president del CGPJ,, que no hi ha perspectiva d'acord immediat i que no és quelcom imputable al seu bloc, que no se'n fa responsable.Per això, comuniquen a Lesmes la "manca d'horitzó temporal i concret dels treballs de la comissió negociadora" i l'avisen que iniciaran "des d'avui mateix, l'exploració d'altresd'acord immediat al llarg d'avui, demà i passat" amb la voluntat de tancar l'afer al més aviat possible.Aquest sector ha assegurat que podria concretar un candidat "de forma immediata" mentre que el bloc conservador "no està en condicions d'oferir una". Els vocals conservadors, a més, consideren que la visita del comissari europeu de Justícia,, és encara "tan recent que cal donar temps perquè tingui, sens dubte, els efectes esperats".

