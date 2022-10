Un Festival de Sitges per trencar amb el fantasma de la pandèmia

Quines són les pel·lícules més esperades?

"Zombie Walk", activitats, xerrades, taules rodones...

Diverses persones participant a la Zombie Walk Foto: Adrià Costa

obre les portes aquest dijous en una edició molt especial després de superar dos anys de problemes pandèmics. El certamen té preparada una bateria de propostes cinematogràfiques de categoria, amb visites de renom i altres sorpresesa més del retrobament amb els fans més fidels. Un dels focus principals sempre se situa en la pel·lícula inaugural del certamen, que sol ser el termòmetre que marca la temperatura dels primers dies.Aquest any torna un dels fills predilectes de la mostra.i la seva, ambcom a protagonista, seran els encarregats de donar el tret de sortida a la mostra de cinema fantàstic, de terror i ciència-ficció.(1982, Steven Lisberger) és la pel·lícula que apadrinarà la 55a edició i que ha inspirat el cartell d'enguany. El film protagonitzat perserà el leitmotiv del certamen i els temes "premonitoris" que plantejava com el metavers, el multivers o la realitat virtual durant els dies que duri el certamen, entre els dies 6 i 16 d'octubre.La presència de noms importants de la indústria són alguns dels plats forts de l'edició d'enguany, a més de la projecció de pel·lícules de categoria, diverses com a estrena mundial des de Sitges. Els reconeguts cineastesformaran part de l'edició d'enguany i, tots dos, rebran el Premi Màquina del Temps. Als dos se'ls hi suma, el director espanyol responsable d', que presentarà el seu darrer filmL'actriu, que també presentarà nova pel·lícula, i el mític cineasta italià, qui rebrà el Golden Honorary Award, són dos dels altres reclams més destacats per Sitges.seran reconeguts amb el Premi Màquina del Temps. L'especialista en efectes especials i maquillatgerebrà el Gran Premi Honorífic del certamen i el certamen també acollirà la presència de directors com, l'actor recentment reconegut amb un premi Emmy pel seu paper a El juego del calamar.L'actriu i cineasta alemanyarebrà la Maria Honorífica d'aquesta edició, reivindicant així la seva feina com a realitzadora. Frank formarà part de la taula rodona de Dones Creadores del Fantàstic juntament amb l'escriptora, la directorai la programadora Venus , de Jaume Balagueró Resurrection, d'Andrew Semans After Yang , de Kogonada Flux Gourmet , de Peter Strickland Nightmare (Marerittet) , de Kjersti Helen Rasmussen You won't be alone , de Goran Stolevski Mantícora , de Carlos Vermut Hunt , de Lee Jung-Jae Cerdita , de Carlota Pereda Les cinq diables , de Léa Mysius A Man of Reason , de Jung Woo-Sun Tropique , de Édouard Salier Irati , de Paul Urkijo Ego (Hatching) , de Hannah Berholm Unicorn Wars , d'Alberto Vázquez Occhiali Neri , de Dario Argento Asombrosa Elisa , de Sandra González-Perellón La Pietà , d'Eduardo Casanova Pearl, de Ti West Emily , de Frances O'Connor Huesera , de Michelle Garza The Origin , d'Andrew Cumming Nocebo , de Lorcan Finnegan As Bestas , de Rodrigo Sorogoyen, a partir de les vuit de la tarda, els zombis tornaran a caminar pel poble de Sitges en la clàssica. Com és habitual, els que desitgin participar podran maquillar-se de dotze del migdia a les set de la tarda davant de la carpa de maquillatge, situada a l'espai FANSHOP, a la platja de Sant Sebastià. Enguany, el tret de sortida és a càrrec del director Michel Hazanavicius.La secció professional del festival oferiràque van des de taules rodones fins a presentacions de projectes en el marc de Sitges Fanpitch, passant per masterclass de grans experts en indústria i creació cinematogràfica i trobades amb personalitats del sector amb l'objectiu d'oferir el millor contingut per als professionals de la indústria del cinema.

