Nou enfrontament a la UAB entre la plataforma espanyolista «S'ha Acabat!» i un grup d'estudiants

🔴 Ara mateix a la UAB encerclen als membres de l'associació S'ha Acabat i demanen que marxin pel seu propi peu al·legant que no toleren el feixisme i la catalanofòbia al campus universitari. pic.twitter.com/dDuCoOiiam — David Melero 📸 📽 ✏ 🔴 (@davidmelero__) October 5, 2022

Laha tornat a presenciar aquest dimecres un enfrontament entre un grup d'estudiants i la plataforma estudiantil espanyolista "", que aquesta setmana celebra també el quart aniversari de la seva fundació. Entre 30 i 40 persones s'han concentrat contra la carpa de l'organització a la fira d'entitats que s'ha celebrat alAlguns individus han llençat ous contra la carpa, tot i que "", segons han informat els. Si bé, han destinat cinc dotacions per "intentar contenir" els aldarulls. La UAB ha detallat que s'hi han destinati no pas antiavalots.Fonts de la universitat han explicat que un conjunt de persones contràries a la presència de "S'ha Acabat!" a la fira, algunes, s'han acostat a la parada i hi han intentat entrar per "". Els membres de seguretat han intervingut en primera instància. Els fets han passat en el marc de la, una jornada lúdica que ocupa l'espai de l'antiga Festa Major de la UAB, amb actuacions i activitats diverses adreçades a tota la comunitat d'estudiants.Els concentrats s'han mantingut resilients davant la carpa, en una mena dede protesta, mentre clamaven lemes com "" i "". La policia catalana, però, no ha hagut d'efectuar cap càrrega. El seu cordó ha impedit que el contacte entre els dos grups s'intensifiqués i els membres de l'entitat han marxat del lloc a l'hora prevista, a les 14:30 hores.

