Confusió a Corea del Sud pel llançament fallit d'un míssil

Se registra una explosión en Gangneung, Corea del Sur. Algunos aseguran que ha sido durante ejercicios militares, pero este extremo no ha sido confirmado

pic.twitter.com/4R9lfl6as1 — 6w (@6w_es) October 4, 2022

L'escalada de tensió militar a la zona deha deixat escenes de confusió i temor entre els ciutadans del sud. Els Estats Units i Corea del Sud han llançat quatre míssils al mar delen resposta a l'acció de Corea del Nord d'aquest dimarts. Anteriorment, però, un altre projectil llançat per l'exèrcit del sud ha estat fallit i ha caigut en una zona de Corea del Sud, provocant un incendi que no ha deixat més conseqüències.L'exèrcit sud-coreà va disparar un míssildes de la base aèria de, situada a 170 quilòmetres a l'est de la capital. El projectil va caure al mateix recinte militar però l'acció ha estat fortament criticada per la falta d'informació que ha portat a fer creure que es tractava d'un atac directe de Corea del Nord. Fonts militars citades per mitjans del país asseguren que el míssil va cremar pel, però que no va arribar a explotar.La intenció d'aquest míssil i els que ha llançat Corea del Sud i els Estats Units és, segons totes dues administracions,Així ho ha detallat l'Estat Major Conjunt de Corea del Sud en declaracions a la premsa, tal com ha recollit l'agència sud-coreana Yonhap. "Corea del Nord ha mantingut el seu estat de vigilància en tot moment sense importar on provoqui, demostrant que té la capacitat i la disposició per neutralitzar l'origen de la provocació", ha justificat l'Estat Major Conjunt del país asiàtic.El ministeri de Defensa del Japó va informar dimarts a primera hora que Corea del Nord ha llançat aquest dimarts un míssil balístic quedesprés de sobrevolar part del territori del país nipó, un fet que no ocorria des del 2017, fa cinc anys. El secretari del gabinet japonès,, va assegurar que el projectil s'hauria llançat al voltant de les 7:22 hora local (00:22 de la matinada a l'Estat).Després, hauria passat per la regió de Tohoku -al nord de la principal illa del Japó- i hauria aterrat fora de la Zona Econòmica Exclusiva del país, segons ha recollit la televisió japonesa NHK. Fruit de l'amenaça,, al nord del país, en el qual ha instat els residents de les regions afectades a cercar refugi "dins d'edificis o sota terra" per posar-se fora de perill immediatament.

