Boicot d'alumnes d'una escola de Gràcia per denunciar que una companya autista no pot anar a la piscina

Elde l'de Gràcia es vaaquest dimarts a començar l'perquè la vetlladora d'una companya ambno la podia acompanyar a l'aigua. Segons una carta que les famílies han enviat a l'Ajuntament de Barcelona i al Consorci d'Educació, lade la nena la pot acompanyar fins al vestuari, però"per un tema d'assegurança".Asseguren que tant la direcció de l'escola com els pares de la nena "han mogut cel i terra" però finalment aquest dimartsPer això, tot el grup es va plantar, segons ha explicat l'Associació de Famílies (AFA) a les xarxes socials.de piscina l'de Barcelona a totes les escoles de la ciutat i es desenvolupa durant una hora setmanal. L'AFA recorda que "se suposa" que el programa Barcelona Esport Inclou, promogut pel consistori, l'Institut Barcelona Esport i l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, ha d'oferir monitors de suport per als infants amb discapacitat.L'associació ha lamentat que en aquest cas no ha estat així i ha reclamat que, de cara a la setmana vinent, s'asseguri que la referent de l'alumna pugui entrar a l'aigua i acompanyar-la.recollit a la Convenció dels Drets de l'Infant de les Nacions Unides? Si és així, que es noti!", reivindiquen a la missiva les famílies.

