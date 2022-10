Revelen un factor decisiu en l'acceleració de l'escalfament global

per L.G., Barcelona, Catalunya |

Glaceres del passat, lliçons del present

Actualment, bona part de les glaceres de Groenlàndia i de l’Antàrtida disposen d’una base marina que mostra indicis de desglaç i desestabilització. Un altre motiu de preocupació és que els processos oceànics i atmosfèrics que van reaccionar al desglaç descrit a l’article no són diferents dels que s’han descrit en altres desglaciacions.



“Aquest fet és molt preocupant, ja que avui dia estem experimentant el canvi climàtic més ràpid de la història del planeta. Les observacions que fem sobre el clima del passat confirmen les projeccions climàtiques disponibles, fet que ens urgeix a establir mesures per contenir l’escalfament planetari per sota d’1,5 °C i frenar una sèrie de canvis que implicaran un cost elevat per a nosaltres i per als ecosistemes que ens sostenen. Aquesta contenció requereix accions immediates a tots els nivells”, conclouen les investigadores.

Un estudi sosté que la intensitat i la velocitat deldurant la penúltima desglaciació van ser molt superiors al que es considerava fins ara. Segons l’article, publicat a la revista Nature Communications en aquest escenari de, la inestabilitat de lesambva ser decisiva en l’acceleració de l’escalfament global.Els resultats es basen en un projecte de recerca codirigit per, catedràtica del Departament de Dinàmica de la Terra i de l’Oceà de la Facultat de Ciències de la Terra de la(UB) i, catedràtica de l’Escola Federal Politècnica de Zuric, a Suïssa.Per estudiar els processos de desglaç al, fins ara només es disposava de cronologies sòlides durant la darrera, un període climàtic que es va estendre al llarg d’uns 9.000 anys. L’article presenta ara el primer registre de la penúltima desglaciació amb unarobusta i contrastada i introdueixsignificatius en les cronologies fins ara acceptades.A més, el nou treball incorpora l’anàlisi d’de coves del vessant cantàbric de la, uns arxius climàtics que revelen canvis en la salinitat de l’Atlàntic nord derivats del desglaç de grans mantells polars. També aporten informació sobre l’evolució de lesatmosfèriques de la regió en el passat. L’ús de les estalagmites com a sensors climàtics permet establir cronologies molt precises amb una gran solidesa científica.Aquests resultats han permès reformularfins ara acceptades i perfilar un marc cronològic innovador que s’ha pogut transferir als registres marins existents fins a determinar que el canvi de circulació va afectar directament el cicle del carboni oceànic, amb un augment dels nivells deatmosfèric i, per tant, de l’de l’. Això va amplificar enormement el procés d’escalfament durant aquesta penúltima desglaciació.

