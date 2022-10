La sindicatura de la consulta de Junts reclama ara «neutralitat» als càrrecs del partit

La sindicatura electoral que governa la consulta interna asobre el futur del Govern, integrada per Damià Calvet, Mònica Sales, David Torrents i Míriam Nogueras, ha reclamat neutralitat als càrrecs del partit per no influir en el desenvolupament de la votació. La decisió arriba quan bona part dels membres de la direcció s'han pronunciat sobre la qüestió, però just a temps per impedir el posicionament oficial de cara a la militància del secretari general,, i de la presidenta. Tots dos -un en públic, l'altra en privat- s'havien compromès a fixar la posició per als afiliats.El missatge íntegre de l'organisme és aquest: "La sindicatura electoral té, entre d'altres, l'encàrrec de vetllar per tal que el procés de consulta interna als afiliats sobre la continuïtat de Junts al Govern de la Generalitat es realitzi d'acord amb el principi de la màxima neutralitat. D'acord amb aquest principi, i atenent laque reguli el debat previ a la votació, la sindicatura electoral acorda instar les persones que ocupen càrrecs interns, els òrgans col·legiats inclosos els unipersonals i els representants a les institucions, s'abstinguin d’utilitzar aquests càrrecs per afavorir qualsevol de les opcions de la consulta i es mantinguin neutrals".Aquest posicionament arriba dos dies després que l'executiva definís la pregunta de la consulta, no exempta de debat intern. La cita de la direcció no va ser tan llarga com la de dijous passat, però va servir per constatar les divergències de criteri sobre el plantejament de sortir -o no- del gabinet que lideras. Un cop plantejada la pregunta --, els dirigents van començar a posicionar-se públicament, tot i que en privat fa setmanes que es van fixant les posicions. De fet, el debat està viu des del mes de març, quan es va tractar en una executiva celebrada a Sallent en la qual es va parlar de política de pactes.Qui està ancorat en el bloc favorable a sortir del Govern? Fonamentalment, de la direcció actual són la presidenta Borràs i els seus afins. S'hi troben, per exemple, dos vicepresidents del partit, com ara-de qui encara no s'ha resolt l'expedient intern per la intimidació a una periodista del FAQS corroborada per l'informe elaborat per TV3- i. També hi ha, diputat, a banda de membres de la direcció com. En el cas de, consellera de Recerca i Universitats, s'ha acabat arrenglerant en el bloc per sortir de l'executiu -el seu nom sona amb força per ocupar la candidatura a l'alcaldia de-, tot i que en un principi havia defensat una posició diferent.En el grup de dirigents partidaris de trencar també hi hai el seu entorn., mà dreta del líder a l'exili, ja s'ha pronunciat a través de Twitter., eurodiputat i també a Brussel·les, ja va reclamar dijous passat la sortida de l'executiu. A aquestes veus s'hi sumen altres membres de Junts amb ascendència, com ara-president del grup parlamentari i encarregat de verbalitzar al ple l'exigència d'una qüestió de confiança que va desencadenar la destitució de Puigneró com a vicepresident- i, portaveu de Junts, autor d'un l'article a El Punt Avui que ha estat compartit públicament per Puigdemont A l'altra banda hi ha els partidaris de continuar a l'executiu, liderats per. S'hi han arrenglerat dues membres del Govern com- Justícia- i-Drets Socials-, properes a Turull., exsecretari general, ja ha fet públic que es posicionarà a favor de continuar a l'executiu. Va ser ell qui va dissenyar el pacte de legislatura signat amb Aragonès. En el bloc del sí també hi ha expresos com-president del consell nacional- i, i veus carismàtiques com la de, que ha deixat en suspens la seva candidatura a Barcelona perquè està "estupefacte" per la crisi oberta al Govern., exconseller i proper a Rull, ara al Port de Barcelona, és partidari de mantenir-s''hi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor