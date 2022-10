Boicot a una fira de fons d'inversió i grans tenidors que es farà a Barcelona

, boicotejaran la celebració delel congrés mundial d'inversors del sector immobiliari, dels dies 19 al 21 de novembre. En un comunicat publicat aquest dimecres, critiquen que se celebri aquest esdeveniment amb fons d'inversió i grans tenidors "amb la complicitat de les institucions que mantenen aquest model -d'habitatge i construcció- i es presten a les seves necessitats estratègiques".Les entitats sotasignantsa internacional "i fan responsables a les administracions i els partits representants al Consell d'Administració de la Fira de Barcelona de la seva celebració, i de les seves conseqüències". Assenyalen directament l'alcaldessa de Barcelona (presidenta del consell) i l'expresident del Parlament, Roger Torrent (vicepresident del consell) i adverteixen: "si no anul·leu aquest esdeveniment des de les administracions públiques, serem les veïnes organitzades qui haurem de fer-ho".The District celebrarà al recinte Fira de Barcelona de Montjuïc i, com CBRE, AEDAS Homes o Servihabitat, segons ha detallat l'organització aquest dilluns. Així mateix, s'hi abordaran temes com la devaluació de l'euro, la pujada històrica dels tipus d'interès o l'aplicació de les noves tecnologies en els projectes immobiliaris. Pel que fa als participants, hi haurà des de fons d'inversió, bancs, grans tenidors, administracions, operadors, promotors, agències comercialitzadores o consultores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor