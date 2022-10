Troben un cadàver a prop de la plataforma petroliera del Delta

Desembocadura de l'Ebre i Riumar des de l'aire Foto: Sofia Cabanes

Undeva localitzar aquest dilluns al matí a alta mar el, tal com ha avançat el Diari de Tarragona. Segons han apuntat fonts de la investigació a l'ACN,. El cadàver va ser recollit per Salvament Marítim i la Guàrdia Civil treballa en la identificació, que no està del tot confirmada. La troballa la van fer a, a uns 47 quilòmetres de(Deltebre), el lloc des d'on hauria sortit a navegar amb la seva dona, que segueix desapareguda. Segons ha apuntat el rotatiu, tots dos són de nacionalitat alemanya i estaven passant les vacances a(Castelló).Si finalment es confirma la identitat de la víctima,, i feia uns dies que no podia contactar amb ells. Lava localitzar el vehicle i el remolc de l'embarcació en un càmping de la localitat. En el moment de la troballa del cos la víctima no estava identificada, però els agents de la Guàrdia Civil hi van trobar les claus del cotxe aparcat al càmping.Dissabte al matí Salvament Marítim va enviar un helicòpter a fer un. Un vaixell de la Guàrdia Civil i un altre dels Mossos d'Esquadra també van fer tasques de recerca per la costa, mentre que per terra hi van actuar els Mossos i policies locals. El fort vent de mestral que va fer la setmana passada és una de les hipòtesis de les causes del sinistre. Això va fer ampliar el radi de cerca fins a, motiu pel qual els equips de rescat van deixar de buscar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor