L'Acord per l'Amnistia i l'Autodeterminació suma 300 adhesions de partits i entitats

L' Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació camina a una. La iniciativa, liderada per Carme Forcadell, Quim Forn, David Fernández o Anna Sallés, entre d'altres polítics, líders sobiranistes, i activistes represaliats, es va engegar l'abril després de mesos d'entrebancs, i es va presentar amb un calendari on es preveia, coincidint amb el cinquè aniversari del referèndum. De moment, per motius diversos, s'han donat temps fins al desembre, mentre continuen treballant per aconseguir adhesions al seu manifest que reivindicaper a totes les persones exiliades, encausades i represaliades, ibasat en el "respecte a l'exercici de la lliure determinació".El manifest de moment ja ha aconseguit l'adhesió de més decom ERC, Junts, CUP, PDeCAT, Demòcrates, Guanyem, Poble Lliure i Comunistes de Catalunya, entre d'altres, segons ha explicat aquest dimecres Quim Forn en roda de premsa, des de la qual també ha justificat l'allargament del termini per complexitats adverses com la sortida de la pandèmia i la guerra, quede les entitats i plataformes. També s'hi han adherit, com ha explicat Anna Sallés, entitats com la Cecot, FemCat, les cambres de comerç de Barcelona i Girona, la Confavc, Òmnium, el Sindicat de Llogateres, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya o el Centre Irídia.De moment,: "Des del primer moment han estat informats", ha detallat Fernández, que ha apuntat que després d'una trobada intensa amb la direcció del partit, de moment "no signen" el manifest, tot i que no tanquen la porta a que pugui acabar passant. Els impulsors també estan aTampoc s'han adherit al manifest l'UGT i les CCOO, que van comunicar als impulsors que "no ho veien", en paraules de Fernández.Més enllà de les converses amb els comuns, els impulsors treballen ara també per aconseguir que elsa favor de l'amnistia i l'autodeterminació, i esperen que també ho faci el de la capital catalana. "Estem amb converses amb ERC, Barcelona en Comú i Junts, i realment confiem que s'aprovarà la moció. Això és molt important", ha destacat Forcadell en la seva intervenció, en la qual ha explicat que va ser el mes de juliol quan van considerar que eraestendre aquest acord al món municipal. De moment, també hi ha, i els impulsors tenen com a objectiu, el que seria el 80% de totes les ciutats i pobles de Catalunya.Serà doncs a partir de desembre quan es presenti l'informe final, que després es traslladarà al president de la Generalitat i al Parlament. Els impulsors consideren que, precisament peldins l'independentisme, aquesta iniciativa és "més necessària que mai". L'Acord, que va arrencar l'abril després de mesos encallat, té l'objectiu d'algutinar el màxim nombre de suports en favor de la fi de la repressió i del dret a l'autodeterminació, dues demandes que situen com la solució "democràtica, justa i duradora" del conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Després de presentar-se en roda de premsa, els impulsors van mostrar el manifest davant de més de. A partir d'aquell moment, van iniciar formalment la tasca per recollir adhesions.

