Aragonès ofereix marge a Junts per atendre les seves demandes a les portes de la consulta

El president de la Generalitat,, ha ofert una última pista d'aterratge a Junts abans de la consulta d'aquest dijous i divendres per decidir si continuen o no a l'executiu. Aragonès ha obert la porta a "consensuar" la posició a Madrid en defensa dels interessos del Govern, com demana la formació liderada per. A banda, ha suggerit que hi ha marge per arribar a acords pel que fa a la direcció estratègica. En aquests termes s'ha expressat aquest dimecres en la sessió de control celebrada al Parlament, que pot ser l'última de l'actual executiu. En resposta a, cap de files de Junts a la cambra catalana, Aragonès ha avançat que demanarà als socisen la governabilitat si decideixen mantenir-se com a membres del gabinet català. Al mateix temps, però, el president ja ha indicat que exigirà "màxima lleialtat" aen cas que la formació decideixi seguir.Els, que fa temps que donen per acabada la fòrmula entre ERC i Junts, una vegada més han retret a Aragonès que no s’encarregui ell mateix de trobar una solució, i li han recordat que els seus socis han dit que l'executiu és "fraudulent", en referència a unes declaracions de la presidenta de Junts,. Així, el portaveu d'En Comú Podem,, ha decretat "l'enterrament" de la coalició i ha exigit a Aragonès que expliqui quin és "el seu pla" més enllà de la crisi amb els socis.Aragonès, com ja va expressar en el consell executiu del dimarts, ha expressat que la seva voluntat és que l'executiu continuï i ho faci centrat "al 100% en la tasca de Govern" i amb la "implicació total" de les formacions polítiques que hi donen suport, i fer-ho amb la "màxima fortalesa i cohesió". El cap del gabinet català s'ha defensat, davant les crítiques d’inacció que també li han fet els partits de la dreta, assegurant que el dia a dia del Govern no està bloquejat:, ha contestat, després de recordar que estan desbloquejant iniciatives com l'energètica pública o una modificació del pressupost per ajudar els joves davant l'augment dels preus del lloguer, mesura que va anunciar durant el debat de política general en el marc d’un pla de xoc de prop 300 milions d'euros per fer front a la crisi social i energètica.A més, ha reivindicat que quan han calgut prendre decisions, així ho ha fet, en referència al cessament decom a vicepresident per ser coneixedor de la qüestió de confiança amb que va amenaçar Junts al president: “Quan cal prendre decisions, les prenc. Sempre pensant amb responsabilitat de país”.També, preguntat per la consulta de Junts sobre la continuïtat del Govern, ha insistit a demostrar el seu respecte cap a les dinàmiques de les altres formacions: "Les formacions polítiques prenen les decisions com consideren pertinent i no puc fer altra cosa que mostrar respecte", ha expressat Aragonès en resposta a la pregunta del líder del PP,. El president també ha reivindicat que estan treballant en l'elaboració dels pressupostos, uns comptes que ha assegurat que està treballant amb el consellerrecollint els acords presos en el marc del Govern, i ha assegurat que aniran orientats a reforçar l'estat del benestar, i més en els moments actuals caracteritzats per la inflació derivada de la crisi per la guerra d'Ucraïna.

