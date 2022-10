Les elèctriques millor i pitjor valorades, segons un estudi de l'OCU

Immersos en unaque preveu un hivern complicat , és important com mai conèixer si l'contractada presta els millors serveis, però sobretot al millor preu possible. Per això, l'(OCU) ha elaborat un estudi a partir d'una enquesta a més de 8.600 clients perquè valorin quines són les millors i pitjors elèctriques del mercat.Malgrat que el nivell d'insatisfacció ha augmentat en la majoria d'empreses, les dues que destaquen per registrar pitjors resultats són. A més, segons detalla l'OCU, els clients també detecten més problemes que la resta d'elèctriques en els casos dePer altra banda, l'també explica que algunes de les comercialitzadores que compten amb generació pròpia d'energia i capacitat per fer millors ofertes enmig d'una crisi pateixen menys desgast. Per això,milloren la seva valoració. Ara bé, són les elèctriquesles que són les millors valorades pels clients enquestats.Malgrat tot, l'entitat destaca que les pujades elevadíssimes i ràpides delde la-que situa en un 80% de mitjana- ha provocat l'"enfadament" i el "desconcert" de molts usuaris. Gairebé tres de cada deu enquestats asseguren que han patit algunamb laque tenen contractada en els últims 12 mesos i set de cada deu d'aquests han assegurat que no van quedar satisfets amb laque l'empresa els va donar.

