Acusen un exalcalde de Roda de Ter de comportaments masclistes a la Festa Major

La nota emesa pels Diables

Polèmica apel suposat comportament d’exalcalde de la població, a la Festa Major de la localitat.del municipi, entitat organitzadora de les Barraques de la Festa Major, va publicar fa uns dies una nota denunciant comportaments masclistes d’un regidor de l’Ajuntament, sense fer públic de qui es tractava.Els actes van passar a la carpa de la Festa Major, al voltant de les 3 de la matinada, quan Serra es va adreçar a diverses noies de manera "ofensiva" segons l’entitat. Ho expliquen a la nota: "El passat dissabte, dia 24 de setembre, durant la nit de concerts de Festa Major a la carpa municipal, un membre del consistori municipal del nostre Ajuntament va tenir un comportament menyspreable i indigne de qualsevol persona. I, per descomptat, també d’un representant públic. Amb aquest missatge volem fer públic i així posar de manifest que diverses dones presents en aquell acte van patird’aquesta persona".La nota, que ha corregut pel poble a través de Whatsapp, ha rebut el suport d’altres entitats, com lai elsSegons alguns testimonis han explicat a, el regidor va acostar-se a diverses noies, les va intentar tocar i les va assetjar verbalment, amb comentaris ofensius, la qual cosa les va fer sentir molt incòmodes.En un primer moment, els vigilants el van fer sortir de les carpes però més tard va tornar a entrar i va continuar l’assetjament. Aquest diari ha intentat posar-se en contacte amb Albert Serra, per conèixer la, però no ha estat possible. Serra va ser alcalde de Roda peren la passada legislatura (2015-2019). Actualment està de regidor a l'oposició. El seu partit li ha demanat la dimissió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor