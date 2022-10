Facua denuncia l'estafa de les elèctriques: així et canvien el contracte per evitar el topall del gas

per aplicar el mecanisme de compensació pel topall del gas. Una pràctica que diverses companyies elèctriques estarien utilitzant, segons ha denunciat Facua en un comunicat aquest dimecres, per poder ingressar els diners aque atorga el govern espanyol per compensar el topall imposat pels elevats preus de l'energia arran de la guerra d'Ucraïna.L'associació de consumidors ha recordat en el seu escrit que els contractes del mercat lliure no es poden modificar si són anteriors al 26 d'abril per introduir la compensació, que va entrar en vigor el 15 de juny. Facua ha relatat que ha rebut denúncies dels usuaris que han vist com les companyiesde manera que comptava com un nou contracte i s'executa la compensació.Concretament, sostenen que es canvia el preu del kilowatt per hora simulant que és el propi afectat. D'altra banda, l'associació assenyala que també s'utilitza com a pretext un canvi de potència contractada per l'usuari per començar a aplicar el topall del gas, tot i que l'associació deixa clar que això no vol dir que suposi un nou contracte o una renovació.Facua ha recordat que la normativa estableix "meridianament" quei als de la tarifa semi regulada PVPC, en aquest darrer cas independentment de la data que va ser donat d'alta. "Per tant, les empreses energètiques han d'esperar fins a la renovació del contracte per incloure aquest mecanisme de compensació en les contractacions de mercat lliure fetes abans d'aquesta data", han reiterat.

