Com pot ajudar el biogàs a la descarbonització de l'energia?

El projecte de biogàs a Vila-sana

La xarxa ja està preparada

Cinc coses que cal saber del biogàs i el biometà

El potencial d'aquesta alternativa ha estat recollit en la publicació



En resumim cinc idees clau:



1. Els gasos renovables i, concretament, el biogàs i el biometà, tindran un paper significatiu en assolir els objectius europeus de descarbonització així com en reduir la dependència energètica externa.



2. El biogàs, i la seva transformació en biometà, és una de les fonts energètiques amb més potencial de desenvolupament a l'estat espanyol. Tanmateix, també cal tenir en compte la importància per donar sortida a subproductes com residus orgànics i la fracció orgànica de la brossa, llots de depuradora, purins i altres residus agroramaders, entre altres.



3. Tot i el potencial, el desenvolupament del biogàs i el biometà a l'Estat estan molt per darrera d'altres països europeus com Alemanya. L'objectiu passa per multiplica la producció per 3,8 fins als 10,4 Twh el 2030.



4. Aquesta producció ha de permetre que almenys l'1% del gas que circuli per la xarxa de distribució sigui d'origen renovable el 2030.



5. L'objectiu de la Comissió Europea és de produir 35.000 milions de m3 (2030) i, al mateix temps, reduir 155.000 m3 de gas natural. El potencial d'aquesta alternativa ha estat recollit en la publicació El biogàs i el biometà com a palanca clau de la descarbonització de l'economia espanyola . Un estudi elaborat per la consultora PwC, amb la col·laboració del CIEMAT, organisme adscrit al Ministeri de Ciència i Innovació i publicat per la Fundació Naturgy En resumim1. Els gasos renovables i, concretament, el biogàs i el biometà, tindran un paper significatiu en assolir els objectius europeus deaixí com en reduir la dependència energètica externa.El biogàs, i la seva transformació en biometà, és una de les fonts energètiques amb més potencial de desenvolupament a l'estat espanyol. Tanmateix, també cal tenir en compte la importància percom residus orgànics i la fracció orgànica de la brossa, llots de depuradora, purins i altres residus agroramaders, entre altres.Tot i el potencial, el desenvolupament del biogàs i el biometà a l'Estat estan molt per darrera d'altres països europeus com Alemanya. L'objectiu passa perfins als 10,4 Twh el 2030.Aquesta producció ha de permetre que almenys l'que circuli per lasigui d'origen renovable el 2030.L'objectiu de la Comissió Europea és de produir(2030) i, al mateix temps, reduir 155.000 m3 de gas natural.

En un context de crisi climàtica i energètica, cal continuar desenvolupant alternatives que permetin avançar cap a un escenari de. En aquest sentit, elesdevé una de les fonts que han de fer possible aquesta transició. Hi aposta Naturgy amb la instal·lació d'una segona planta a Catalunya i, especialment, amb l'ambiciós objectiu que tot el gas que circuli per les seves xarxes de distribució sigui d'origen renovable l'any 2050.Actualment, només hi ha dues plantes dea l'estat espanyol que injectin el biometà a la xarxa. La primera es va inaugurar en una depuradora de Galícia mentre que la segona està situada en unde, al Vallès Occidental. Ara, la companyia preveu invertirper tal d'adaptar una instal·lació de biogàs d'una explotació porcina deli poder començar a injectar-lo a la xarxa.No es tracta de l'únic projecte previst. De fet, els plans de l'empresa són augmentar la quantitat de biometà que circula en els sistemes de distribució a curt i mitjà termini per valor de 6 TWh anuals.El segon projecte de Naturgy a Catalunya, que està ubicat a, al Pla d'Urgell, permetrà adaptar la planta de biogàs de l'explotació ramadera de Progaporcs. Es tracta d'unes instal·lacions inaugurades el 2006 que converteixen els purins en gas gràcies a un procés de digestió anaeròbica.La inversió d'1,5 milions d'euros permetrà injectar anualment 11,8GWh a la xarxa convencional de gas, una quantitat equivalent al consum anual de. Segons la companyia, la generació i consum d'aquest gas renovable evitarà l'emissió a l'atmosfera de més de 2.450 tones equivalents de CO2/any (equivalent a la plantació de més de 4.900 arbres).Abans d'executar la inversió, i en el marc del projecte europeu Life Methamorphosis, Naturgy ja va testar biometà produït en la planta de Vila-sana com a combustibles per a vehicles de gas.La instal·lació, més enllà de l'aportació al sistema d'un gas d'origen renovable, també contribueix a la gestió dels residus ramaders, un dels grans reptes del sector primari català, en una aposta per l'economia circular.Naturgy destaca que la seva xarxa de distribució està totalment preparada per poder distribuircom a “vector clau per complir els objectius de descarbonització”, gràcies a les inversions dels darrers anys.Es tracta d'un sistema deque, a través de la filial Nedgia, permeten arribar a 5,4 milions de punts de subministrament en 1.150 municipis de l'Estat –en el cas de Catalunya, representen més del 90% -.Aquesta xarxa, que actualment distribueix gas natural, ja pot distribuiri, en un futur,. El biometà també es pot utilitzar en llars, indústries, comerços i en el sector del transport. La seva producció està alineada amb el pla europeu per REPowerEU, que preveu avançar en la substitució del gas d'origen fòssil.