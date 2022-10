Denunciat per robar i revendre cadires de rodes de centres sanitaris del Vallès Oriental

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 28 anys quedel Vallès Oriental i a qui s'acusa de dos delictes de furt, un d'apropiació indeguda i un de receptació. La policia explica que va tenir coneixement que el 24 d'agost i el 2 de setembre un home va furtar dues cadires de rodes del CUAP deEn el primer cas, l'home va arribar en ambulància per unaal peu. Quan va sortir es va endur una cadira de rodes sense autorització. En el segon cas, va repetir els mateixos fets però aquest cop va arribar al centre caminant. En un tercer cas no va retornar una cadira cedida i la va vendre per internet.El 28 de setembre, una patrulla de paisà va identificar l'home ials agents. Va manifestar que una de les cadires l'havia venut per internet a través d'una aplicació de compravenda, i fins i tot va facilitar als agents les dades del comprador perquè hi contactessin. Els policies ho van fer i van recuperar la cadira. El comprador els va explicar quei que en cap cas va sospitar que era robada.Els agents es van posar en contacte amb el CUAP de Granollers i els hi van dir que la cadira no era del seu centre, sinó que havia de ser d’un altre centre sanitari. Finalment, van contactar amb el CAP de Canovelles i van esbrinar que la cadira era d’aquest centre, ja que el 26 d’agost la van cedir a una persona, que es correspon amb la persona que havien identificat prèviament els mossos, però no l’havia tornat.

