Angelina Jolie denuncia Brad Pitt per haver-la agredit a ella i als seus fills

Una de les parelles més icòniques deDesprés de sis anys de divorci consolidat, Angelina Jolie ha decidit posar una demanda contra el seu exmarit,, per una presumpta agressió a ella i als seus fills en un vol que van fer junts tota la família a Niça. Aquest atac hauria precipitat la decisió de la intèrpret de 47 anys de separar-se. Segons ha explicat la defensa de Jolie, arran de l'incident tant ella com els seus sis fills van quedar traumatitzats.i un dels seus fills, sense especificar. L'actor nord-americà "hauria estrangulat a un dels nens i hauria colpejat a un altre a la cara", "hauria agafat a Jolie pel cap i l'hauria sacsejat", a més d'haver "tirat cervesa sobre ella i vi sobre els nens". Segons el mateix escrit de la defensa de Jolie al qual han tingut accés diversos mitjans dels EUA,en empènyer-la contra les butaques de l'avió "per treure-se-la de sobre", fent-li mal a l'esquena i al colze.Els més grans dels seus fills van intentar parar Pitt i li van suplicar que s'aturés, però l'actor del seu darrer projecteja estava molt violent. Tots aquests successos van precipitar el divorci per part de Jolie, i, ara, arran de la demanda, argumenta que ella i els seus fills "no poden tornar a Chateau Miraval arran del trauma que els va suposar l'incident de l'agressió".Encara que el procés de divorci no ha finalitzat encara, tots dos han estat declarats com a solters des del 2019.compartida dels fills que encara no són adults legals, la va guanyar el maig del 2022. Angelina Jolie ha decidit combatre la sentència i seguir lluitant per la custodia completa.

