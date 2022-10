Vídeo | Aquest és l'error de l'àrbitre que ha ensorrat el Barça a Milà

❝Estic indignat perquè no entenem res❞



❝Ens queden tres finals, dos partits a casa, i els hem de plantejar amb més intensitat❞



𝑿𝑨𝑽𝑰 pic.twitter.com/l5PXaCYOHl — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 4, 2022

El Barça s'ha complicat la vida a la Champions, després de perdre la primera final contra l'per 1 gol a 0. El pas a vuitens de finalés ara més complicat que mai. El conjunt blaugrana no ha fet un bon partit al Giuseppe Meazza i no ha generat massa ocasions de gols. El partit, però, ha estat marcat per la polèmica arbitral, que ha indignat el barcelonisme.En un primer moment,ha anul·lat un gol a l'Inter per fora de joc i no ha xiulat un clamorós penal d'Eric perquè la jugada també havia començat amb un fora de joc dels italians. Les jugades més controvertides, però, han arribat a les acaballes de la segona part, ja amb el resultat d'1-0 al marcador.Pedri ha aconseguit fer arribar la pilota al fons de la porteria al minut 67, però una mà prèvia d', que tot just acabava d'ingressar al terreny de joc, ha fet tornar a actuar al VAR per anul·lar l'1 a 1 que l'àrbitre havia decretat en primera instància. Una jugada interpretativa, que ha generat un fort debat als mitjans i les xarxes socials.La interpretació, però, ha estat totalment contrària uns minuts més tard, gairebé en el temps afegit, en unes mans clares dea l'interior de l'àrea italiana. La jugada és molt semblant a la d'Ansu Fati, però la decisió arbitral és completament oposada. Ho podeu comprovar al vídeo.L'actuació arbitral ha fet enfadar el Barça, que estudia presentar una queixa formal a la UEFA.també ha mostrat la seva indignació a la roda de premsa, del que ha qualificat com una "injustícia".

