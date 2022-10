Mor Loretta Lynn, icona de la música country, als 90 anys

La icona de la música country,, ha mort aquest dimarts als 90 anys. "La nostra preciosa mare, Loretta Lynn, ha mort en pau el matí del 14 d'octubre mentre dormia a la seva casa d'-a l'estat estatunidenc de", ha comunicat la família de la cantant.Lynn va protagonitzar una carrera més que pròspera, que va començar a inicis dels anys seixanta i es va allargar fins als darrers instants de la seva vida. Com a cantautora, es caracteritzava per l'intimisme de les seves lletres i per la seva predilecció per retratar la duresa de la seva realitat. Lai lamonopolitzen gran part de la seva discografia. També es va atrevir amb temes aleshores trencadors, com eli l'Els seus èxits més destacats destaca "", del 1991, que conté molts detalls autobiogràfics i forma part del. Traduït al català, el títol vol dir "Filla d'un miner del carbó". Es va publicar poc després de la seva autobiografia, que va ser portada a la pantalla gran el 1980 de la mà de l'actriu, que va ser premiada amb l'per la seva representació de la mateixa Loretta Lynn.

