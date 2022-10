Els pressupostos de Barcelona, en pausa per la crisi al Govern

Elss'havien de presentar aquest dimecres a la totalitat de grups del consistori. La presentació, però, s'ha cancel·lat i quedarà pendent per als pròxims dies. Els comptes del govern de Colau tenen enguanyde trobarper ser aprovats, ja que la proximitat amb les eleccions municipals del maig vinent posa els grups en alerta.El govern municipal atribueix lad'aquest dimecres perquèi que no s'asseuria a parlar-ne en la trobada programada per aquest dimarts. Els de Colau atribueixen la decisió a la , pendent de la resposta dels militants de Junts a si el grup ha de seguir o no a l'executiu després de la crisi engegada dimarts passat durant el debat de política general.Tot i això, ERC ha replicat els comuns assenyalant quei que, per tant, no es pot congelar. Des del partit d'Ernest Maragall consideren que és més procedent primer donar a conèixer els comptes a tots els grups municipals i, després, si cal, parlar-ne de manera individual amb grups concrets per negociar-ne l'aprovació. En aquest sentit, ERC considera inacceptable que el govern municipal parli en nom del seu grup municipal i insisteix que les negociacions encara no s'han encetat.ha aprovat els, tot i que els últims gairebé per aprovació. Els de Maragall van donar suport als comptes del 2022 a l'Ajuntament a canvi del suport dels comuns als pressupostos del Govern. Per als del 2023, i tot i que en any electoral és complicat aprovar comptes, les parts implicades a Barcelona van advertir queAra, la crisi entre ERC i Junts ha comportat una pausa en aquesta línia. De fet, la líder dels comuns al Parlament,, ja ha anunciat que el seu grupfins que no se solucioni la crisi de Govern.

