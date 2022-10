Giró situa com a prioritats els pressupostos i l'«estabilitat» del Govern en ple debat a Junts

El conseller d'Economia,, ha situat aquest dimarts com a prioritats elsde la Generalitat per al 2023 i "l'estabilitat" delen ple debat intern al seu partit -forma part de l'executiva des del mes de juny- de cara a la consulta d'aquest dijous i divendres sobre la continuïtat dins del gabinet català. "En aquests moments he de dir-los que a mi, el que més em preocupa, és l'estabilitat del Govern, per tal de disposar d’uns bons pressupostos per a aquest hivern, per tal de servir els ciutadans i empreses de tot el país, i per seguir avançant en el camí cap a la plena sobirania", ha remarcat en una interpel·lació de, de"Cada soci de la coalició ha de comprendre que ha d'estar al Govern mentre pensi que pot aportar més valor pels ciutadans i pel país estant-hi, que no estant-hi", ha ressaltat el conseller d'Economia, que ha indicat que la "responsabilitat" més gran d'un partit és decidir quina és lade servir la ciutadania. Els comptes per al 2023 estan a punt de sortir del forn -està previst que s'aprovin al Govern a finals d'octubre, com a molt tard-, però en aquell moment no està garantit que Giró formi part de l'executiu. El conseller, de passada, ha demanat afegira l'hora d'abordar el debat a Junts sobre el futur del Govern.Giró és un dels dirigents que més s'ha significat a favor de la continuïtat del partit dins del gabinet que lidera. Fa dues setmanes va indicar -en contraposició a la presidenta de Junts,- que era "perfectament possible" seguir formant part de l'executiu. Al seu costat hi ha conselleres com-Acció Exterior i Govern Obert-,-Justícia- i-Drets Socials-, mentre que-Recerca i Universitats- s'ha posicionat a favor de deixar l'executiu. Aquesta és l'opció que defensen Borràs i el seu entorn --, així com també veus properes a, com ara, president del grup parlamentari, iI els partidaris de continuar a l'executiu? Membres de l'executiva com, adjunt de Jordi Turull i amb ascendència en el món local, s'han pronunciat per canals interns a favor de romandre dins l'executiu malgrat la negativa d'ERC a negociar. L'opinió d'alcaldes i regidors també serà clau per veure quin resultat surt de la consulta. Segons diverses fonts consultades perassenyalen que està pràcticament enllestit un manifest del món local a favor de continuar dins del Govern, perquè entenen que és la millor via per enfocar les eleccions del maig del 2023. Bona part d'aquests dirigents tenen bona relació amb Turull, un dirigent amb àmplia experiència en la seva etapa tant acom alen la relació amb el món local.

