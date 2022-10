Ampolles, un ganivet i àcid: el relat dels policies que van detenir el noi de la dessuadora taronja

"Màxima desconfiança"

📃Aquest matí han tingut lloc les declaracions de sis agents del Cuerpo Nacional de Policia, en relació amb la detenció, custòdia i lesions del Guillem.



Adjuntem el repàs de les dates i fets crucials del procediment fins avui.



Com sempre, infinit agraïment a @AlertaSolidaria! pic.twitter.com/2No3xpwYfA — Guillem Absolució (@GAbsolucio) October 3, 2022

han estat citats a declarar aquest dilluns al Jutjat d'Instrucció núm. 11 de Barcelona com a investigats per undurant la càrrega, detenció i custòdia de; el jove viral de laarrestat mentre guardava un paquet de clínex a la motxilla aen el marc de les protestes postsentència de l'1-O. Una retenció amb cops, insults i vexacions, tal com va relatar ell mateix . Cal assenyalar que es tracta del mateix jutjat que inicialment va inadmetre la querella perdel santcugatenc, tot i que s'ha vist obligat a reobrir la causa després de la resolució del Tribunal Constitucional que va ordenarDurant el judici, tres dels agents han assegurat que no van observar de primera mà els fets. No obstant això, els altres tres sí que van reconèixer haver practicat la. Sorprenentment, un dels agents que se li va tirar a sobre, amb placatge inclòs -tal com es veuen en les imatges- ha defensat que va caure a terra en "xocar" contra el noi. Una declaració que, segons fonts judicials, hauria deixat estupefacte al mateix magistrat davant l'evidència de les proves gràfiques.Per altra banda, durant l'interrogatori, l'agent encarregat de custodiar la motxilla del jove santcugatenc va afirmar que a l'interior va localitzar-aquest últim objecte, mencionat per primera vegada en tota l'odissea judicial d'en Guillem-. Unes declaracions que, de totes maneres, es contradiuen amb la prèvia absolució del Jutjat de Menors en constatar que no havia quedat acreditat que en Guillem fos autor de cap delicte de desordres públics. Tanmateix, durant el judici, els agents policials també han asseverat que, abans de ser arrestat, el jove va tirar objectes i, fins i tot, ""; unes afirmacions sense proves i que, una altra vegada, topen amb les imatges enregistrades que han indignat a la seva advocada d'"Aquest procediment és una mostra evident, i encara força exitós, de com n'és de difícil empènyer endavant una causa en què els denunciats són els agents de l'autoritat i no pas un manifestat", llegeix l'organització antirepressiva de l'Esquerra Independentista. "La velocitat de creuer per jutjar en Guillem contrasta amb la lentitud i els entrebancs que es pateix per arribar a jutjar els policies", remarquen després de més d'un any d'espera.Així doncs, i en la mateixa línia, insisteixen en la seva "" respecte al sistema judicial espanyol; així com en els mecanismes interns de control, sanció i depuració de les males praxis als cossos policials. "No defallirem, insistirem i abolirem per sempre l'", sentencien en el comunicat.

