Whatsapp desplega una opció per evitar captures i enregistraments de pantalla

ha començat a desplegar una opció que evita que els usuaris realitzin captures de pantalla i enregistraments de vídeo, sempre que hagin estat enviats amb la. L'aplicació de missatgeria persegueix oferir una major privacitat, evitant que es puguin guardar els arxius multimèdia.Quan s'envia una fotografia o un vídeo perquè només es pugui visualitzar una vegada, Whatsapp impedeix que es reenviï, es guardi, es destaqui o es comparteixi. Ara, està desenvolupant una funcionalitat que impossibilitarà i bloquejarà les captures i les guardarà com un. També indicarà a la part inferior un text informant que "".No obstant això, la funcionalitat es limitarà a les imatges i els vídeos, i no serà possible impedir les captures de pantalla de lesde Whatsapp. A hores d'ara, la característica només està disponible per alguns provadors beta de dispositius amb el sistema operatiu d'. No és l'única mesura de Meta per protegir la privacitat dels usuaris, que fa unes setmanes va anunciar que permetrà ocultar l'estat "en línia"

