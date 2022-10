Demòcrates reclama una remodelació del Govern per «implementar» el mandat de l'1-O

ha reclamat aquest dimarts una remodelació del Govern com a possible sortida de la crisi que viuen. En la línia del que ja va expressar la formació democristiana independentista liderada perel 3 de setembre, la incorporació de nous lideratges ha de servir per falcar la "implementació" del mandat de l'1-O i d'establir una estratègia de confrontació amb l'Estat a través del. "La continuïtat al Govern ha de quedar definida per la incorporació de nous lideratges alineats amb l'estratègia de la confrontació, i disposats a fer la independència", assenyala la formació en un comunicat emès aquesta tarda."Un cop constatat el fracàs de la, l'executiva de Demòcrates instava al Govern a complir amb l'acord signat a l'inici de legislatura que explicita que un cop superada l'etapa de la taula de diàleg es reprengui l'estratègia de la confrontació amb l'estat espanyol per seguir en el camí que ens ha de portar a l'aplicació del resultat del referèndum del primer d'octubre, i el: la independència de Catalunya", reflexiona la formació democristiana, que està integrada dins del grup parlamentari de Junts, amb qui va concórrer a les eleccions del 2021.

