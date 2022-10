El doblatge en català serà el protagonista d'un nou pòdcast de Catalunya Ràdio

. La indústria dels actors i les actrius que posen veu a les pel·lícules internacionals que aterren al país ha estat la més important de tot l'Estat, superant durant dècades la de Madrid. La importància dels seus intèrprets ha estat cabdal, des de la Segona República, en traslladar obres cinematogràfiques de moltíssima rellevància a la llengua del país. Tan rellevant és l'escola catalana que molts deus seus actors són els encarregats de posar la veu en castellà Invisibilitzats durant molt de temps, repudiats pel sector actoral i oblidats, durant molts anys, per la crítica professional, el doblatge va recuperant a poc a poc el seu lloc d'on, realment, mai en va marxar. És en aquest context onper al seu catàleg que abordarà, precisament, el món del doblatge en català.La vermella retrà homenatge a tots els actors i actrius que han acompanyat els espectadors des de fa dècades, gràcies a la seva veu, tan reconeixible per a desenes de milers de persones. Presentat i dirigit per l'actor de doblatge, el programa intentarà respondre totes les preguntes sobre la professió amb la participació dels seus protagonistes: actors, productors, lingüistes, membres de la indústria..."És la primera vegada que es fa un podcast exclusivament del doblatge en català. És important perquèque ha contribuït a la normalització de la llengua", ha explicat Domènech. De reivindicacions, el sector del doblatge en català, en sap un munt. Des de fa anys lluiten perquè es tornin a produir feines i treballs en llengua catalana, desapareguda fins fa molt poc del món de les plataformes. Des del Departament de Cultura (i des de les mateixes plataformes, com ho ha fetdes d'un inici) es treballa per incrementar el nombre de títols amb doblatge en català.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor