El Barça perd a Milà i el fantasma de l'Europa League ja treu el cap

Elha perdut a domicili la primera final contra l'per 1 gol a 0 i el pas a vuitens de final de laés ara més complicat que mai. El conjunt blaugrana no s'ha trobat ali no ha aconseguit traduïr la possessió en ocasions de perill. I encara menys en gols.Ambdós equips s'han presentat empatats a la segona posició del grup C, amb tres punts cadascun, i també a baixes, sense la parella de centrals titular a la banda blaugrana, amba la infermeria, ni la columna vertebral a la interista, ambigualment lesionats.tampoc ha pogut disposar deEl partit ha començat amb el guió previst. Finalment, sense sorpreses tàctiques i amben una defensa de 4. El Barça monopolitzant la possessió i l'Inter recollint-se a la seva meitat del terreny de joc, esperant a poder escapar-se al contraatac. Ha estat, però, en un dels pocs atacs posicionals del conjunt italià, que ha pogut arribar la primera mala notícia pels interessos culers. El davanterha fet rebotar la pilota a la mà desenganxada d'a dins l'àrea. Quan tot semblava indicar que eldeterminaria la pena màxima, però, la nova tecnologia deha fet desestimar aquesta opció. La jugada quedava invalidada per centímetres.Els primers 45 minuts, el matx ha estat on els locals han volgut. El Barça ha tingut la pilota, però només s'ha apropat a la porteria d'mitjançant les arrancades individuals de Dembélé i amb la pilota parada. L'Inter no ha tingut més ocasions que els culers, però s'han mostrat còmodes amb el fet que passessin poques coses a les àrees. Si bé, ha estat al temps de descompte quan el migcampista turcha fet pujar l'al marcador amb un excels xut ras, molt ben col·locat a la base del pal dret de Ter Stegen.Xavi no ha aconseguit canviar la dinàmica a la sortida del descans i la segona part ha estat un calc de la primera. El pas dels minuts ha fet que l'Inter hagi anat reculant encara més, però el Barça no ha sabut superar la muralla defensiva que ha plantejat. Pedri ha aconseguit fer arribar la pilota al fons de la porteria al minut 67, però una mà prèvia d', que tot just acabava d'ingressar al terreny de joc, ha fet tornar a actuar al VAR per anul·lar l'1 a 1 que l'àrbitre havia decretat en primera instància. El partit podria haver acabat amb un empat si l'àrbitre hagués consideratunes mans dea l'interior de l'àrea al darrer moment, però no ha estat així.El partit es plantejava com l'anada d'una eliminatòria per accedir als vuitens de final, donant per feta la primera posició deli alper mort -i així s'ha confirmat amb la maneta dels bavaresos als txecs (5-0)-. Després de la derrota, ara falta la tornada al Camp Nou, que es disputarà el dimecres vinent. Serà l'última oportunitat del Barça per restablir la igualtat pel que fa a la lluita per la segona posició del "" i mantenir-se amb opcions de seguir amb vida a la

