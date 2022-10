Relleu a la presidència de Grifols: Steven Mayer substitueix Víctor Grifols

Qui és Steven F. Mayer?

deixa la presidència de Grifols i nomena acom el seu. Aquests canvis, aprovats peraquest dilluns, busquende la companyia i accelerar l'execució del seu pla estratègic . I és que la voluntat del consell d'administració és "seguir impulsant l'operativa i augmentar el valor per a tots els seus accionistes". Una missió que s'emmarcarà en els objectius de reducció dels nivells d'endeutament de la farmacèutica catalana i en la millora de generació de liquiditat de caixa."He passat la major part de la meva vida liderant Grífols. Avui és una companyia sòlida i en bones mans, per la qual cosa és moment de retirar-me", indica Víctor Grífols a la mateixa nota, que ha estatvinculat a la firma i durant 30 n'ha estat el director executiu."Conec a Steven des que es va incorporar al Consell quan vam adquirir Talecris l'any 2011, i sé que la sevaen els mercats de capitals seranper a liderar l'avanç de Grifols i complementar l'equip directiu", ha reivindicat el president sortint, que esdevé president d'honor de la companyia.Per la seva banda, Mayer ha volgut destacar la importància de garantir que elsde Grifols -com ara la integritat, el respecte, la inclusió i la sostenibilitat- continuïn guiant-los d'ara endavant. "És unseguir les passes de Víctor Grífols com a president d'aquesta important empresa global del sector de la salut", ha subratllat el nou cap visible de la firma.Conseller de Grifols des de gener de 2011, també és CEO d'Iron Horse Acquisition Corp. i de Dedication Capital LLC; empreses d'inversió privades fundades per ell. Tanmateix, del 2002 al 2018, també ha estat ocupant diversos càrrecs de responsabilitat a Cerberus Capital Management L.P. i Cerberus California LLC.

