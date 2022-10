La Nobel de Literatura Svetlana Aleksiévitx guanya el 34è Premi Internacional Catalunya

La prestigiosa periodista d'investigacióha guanyat, aquest dimarts, elen la seva edició número 34. El guardó s'atorga a aquelles persones que han contribuït a desenvolupar valors culturals, científics o humans. Aleksiévic va guanyar ell'any 2015 per la seva "escriptura polifònica, un monument al patiment i al valor en els nostres temps". I és que durant la seva trajectòria, ha entrevistat i escrit sobre testimonis de la Segona Guerra Mundial, la Guerra afganosoviètica, la caiguda de la Unió Soviètica i l'accident de Txernòbil. De fet, entre les seves obres més destacades, s'hi troba La pregària de Txernòbil.Juntament amb el premi, Aleksiévitx. L'escriptora va néixer el 31 de maig del 1948 a la ciutat ucraïnesa d'Estanislau (aleshores l'antiga Unió Soviètica), on el seu pare estava destinat com a militar. La seva mare era ucraïnesa i el seu pare bielorús. Ella va tenir el rus com a llengua materna i aquest va ser també l'idioma amb el qual va escriure les seves peces.Svetlana Aleksiévitx també ha treballat com a professora i en diferents mitjans de comunicació. Amb l'arribada al poder d', va patir una persecució política que la va obligar a marxar de Bielorrússia i, després de passar per diverses ciutats europees, va decidir quedar-se a viure a Berlín, on actualment resideix.No obstant això, la setmana que ve, que se celebrarà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) el pròxim dimarts 11 d'octubre a les 19:30 de la tarda.

