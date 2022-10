​Nou reconeixement per al càmping més sostenible de Catalunya

Àlex Trias, gerent de La Ballena Alegre, va recollir el premi. Foto: El Periódico de la Energía

El càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador continua acumulant reconeixements per la seva aposta per la sostenibilitat. El darrer és el de atorgat pel mitjà El Periódico de la Energía en el marc de la Nit de l'Energia celebrada el passat divendres a Madrid.La campanyaha suposat situar la sostenibilitat i l'eficiència energètica com a prioritat d'aquest càmping de la Costa Brava. En aquest sentit, el jurat dels premis organitzat per El Periódico de la Energía han reconegut l'aposta sostinguda en el temps per la implementació d'energies renovables –solar fotovoltaica, solar tèrmica i geotèrmica-, les estratègies d'estalvi i eficiència així com la conscienciació, implicació i participació dels clients.L'encarregat de recollir el premi a la gala celebrada a Madrid va ser, gerent del càmping. A banda d'agrair-lo, va mencionar les empreses que han permès instal·lar els panells fotovoltaics així com la instal·lació de bateries que han convertit els bungalous de gran confort en una autèntica comunitat local energètica. “Aquest premi ens anima a continuar promocionant lesi generar consciència a tothom que visiti el nostre càmping”, conclou Trias.El guardó d'El Periódico de la Energía se suma a altres rebuts tant a nivell nacional, estatal com internacional que han reconegut La Ballena Alegre com un delsno només de Catalunya sinó del conjunt d'Europa.

