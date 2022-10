Detenen a Cervera un conductor ebri que circulava en direcció contrària per l'A-2

Elsvan detenir diumenge un home, de 47 anys, com a presumpte autor d'un delicte de, per conduir sota els efectes de l'alcohol i suposar un risc per a la circulació.Cap a les quatre de la matinada, diversos conductors van alertar la policia d'un vehicle que circulava enpel quilòmetre 517 de l', en direcció a Barcelona, al terme municipal deEls agents van donar indicacions al conductor per tal que s'aturés, però com que no en va fer cas, els Mossos es van veure obligats a tallar temporalment la circulació per evitar un accident.Al quilòmetre 526, la policia va aconseguir aturar el vehicle. El conductor va donar unaen la prova d'alcoholèmia que se li va efectuar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor