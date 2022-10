Què és el «Kill Chain», el sistema pensat per arrasar Corea del Nord en qüestió de minuts

El darrer llançament balístic per part des'ha produït en un moment clau per a la geopolítica mundial. Ha estat aquest dimarts, a les 7:22 hora local, ha sobrevolat Japó fins a aterrar a l'oceà Pacífic i ha obligat la població de les prefectures de Hokkaido i Aomori, al nord del país, a cercar refugi "dins d'edificis o sota terra" . El primer ministre nipó,, ho ha descrit com un "acte de barbàrie", però el dictador nord-coreà ha preferit parlar d'"". I és que arran de la guerra d'Ucraïna i la creixent aliança entre Corea del Sud i els Estats Units, Kim ha accelerat la consolidació del seu programa balístic per fer front al que ha descrit com la "doble moral" d'Occident.El dictador nord-coreà vol estari per això fa "proves". En els últims 10 dies, per exemple, ha llençat vuit míssils. Unes accions que pretenen ensenyar múscul i que han encès totes les alarmes de la comunitat internacional. Qui està especialment atent són els Estats Units. Fa només quatre dies la vicepresidenta estatunidenca,, va visitar Corea del Sud per reafirmar l'aliança entre ambdós països. Mentrestant, Kim Jong-un va aprofitar per acusar el país nord-americà de "demonitzar Corea del Nord" i insistir que les mesures preses per Washington -com ara les sancions- són "il·legals i hostils". Amb aquest escenari, Kim considera que el seu país és víctima d'accions "perilloses" que el col·loquen en un lloc compromès,. És per això que ja hi ha un pla traçat per "arrasar" Corea del Nord en qüestió de minuts si fos necessari.Ha estat batejat com a Kill Chain i contemplaLa primera, el desplegament d'un sistema de defensa aèria per acabar amb els míssils balístics de Kim. La segona, l'execució d'un protocol a gran escala per atacar la capital i la tercera, la realització d'una sèrie d'atacs decisius que suposarien la mort dels principals dirigents del país, inclòs el dictador. La idea de tot plegat radica, principalment, a evitar el llançament de projectils des del costat nord-coreà. El pla l'ha dibuixat, que darreramentdel país veí.Yoon Suk Yeol ha estat qualificat per Kim com un "maníac de la confrontació que ha anat molt més enllà que qualsevol altre líder sud-coreà anterior". Acusat de ser un "gàngster", Yoon està decidit a tirar endavant unai provocarà la intensificació de la carrera armamentística a la regió.I tot i que Corea del Sud té previst, fins i tot, crear un grup d'estratègia per supervisar el pla Kill Chain, el seu president encara manté sobre la taula unaper a Kim Jong-un. Una proposta, però, que el dictador ha tirat per terra avisant que està"Les nostres capacitats nuclears estan preparades per ser mobilitzades amb tot el seu poder d'acord amb l'objectiu pel qual van ser creades", ha subratllat recentment. Pyongyang va aprovar a principis de setembre una llei en la qual es va declarar com un "Estat nuclear". I, ara, la Intel·ligència sud-coreana creu quea Punggye Ri, on té un túnel i instal·lacions preparades per realitzar aquesta mena de test. En aquest sentit, és important recordar que entre 2006 i 2017 Pyongyang ja va dur a terme fins a sis proves nuclears.El president de Corea del Sud, però, ha promès que, tot i que estudia endurir les sancions imposades contra el país veí, s'esforçarà per aconseguir laa través d'un pla de recompenses econòmiques que ja ha estat presentat. La germana de Kim Jong-un, però, Kim Jo Jong, l'ha rebutjat de forma rotunda. Més concretament, l'ha definit com "el súmmum de la bogeria".Després del darrer llançament de Kim, les autoritats sud-coreanes ja han avisat que tenen intenció deal que qualifiquen de "provocacions". De fet, aquest mateix dimarts, Corea del Sud i els Estats Units ja han fetals voltants de la península de Corea. Malgrat tot, no són poques les veus que assenyalen quei provocaria fins i tot una resposta contundent per part de Washington, que es considera que en aquest escenari no es mantindria al marge, si bé tot apunta al fet que Pyongyang busca de moment mantenir la seva rellevància global -malgrat les seves febleses-gràcies a la protecció d'actors comi la

