La CUP dona per trencada l'aliança amb el Govern

van tombar pràcticament totes les propostes de la, que fa mesos que actua més com un partit de l'oposició que no pas com la formació que va permetre quefos president després de les eleccions del 14-F. Els cupaires consideren que l'executiu no està complint amb les promeses que va fer al principi de la legislatura i que ERC no està fent cas de l'acord assolir amb la CUP just després de les eleccions. Per tot plegat, la diputadaha donat avui per "trencades" les aliances amb el Govern. "Si volen fer un gir de 180 graus ja saben on som", ha dit."Aquest Governni amb la CUP ni amb la ciutadania: ni rastre del gir a l'esquerra, ni passos per tirar endavant el procés d'independència", ha denunciat Estrada, que ha acusat ERC i Junts de "traïció" al mandat del 14-F. "Cal que expliquin quin és el seu programa polític real i amb quines aliances el volem implementar", ha insistit la diputada. Per això la CUP vol que Aragonès se sotmeti a una, cosa que no està prevista. Al ple d'aquesta setmana, Junts votarà en contra de la proposta dels cupaires en aquest sentit i Aragonès ja ha deixat clar que no posarà en risc l'estabilitat de les institucions.Segons la CUP, els socis reals del Govern són eli els, i Aragonès està aplicant l'del PSOE i les. "Volen pacificar el conflicte d'alliberament nacional", ha denunciat la diputada. Si bé l'any passat per aquestes dates el Govern negociava amb la CUP per tirar endavant els pressupostos -tot i que finalment els comptes van tirar endavant gràcies als comuns-, aquest com el conseller Jaume Giró ha prioritzat de bon principi el PSC i els comuns. Els cupaires també són crítics amb la picabaralla constant que viuen els socis de Govern i que pot acabar en trencament aquesta setmana.", ha assenyalat Estrada.

