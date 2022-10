Troben una molècula a la sang que pot predir si una persona desenvoluparà Covid greu

Un estudi ha identificat unque ajudarà a prediren el seu estat de salut a conseqüència de la. Es tracta del piruvat, un delsque juga un paper clau en el procés d'abastiment d’energia de les cèl·lules, que quan es troba alterat i els seus nivells a la sang són elevats, indica que una persona té més tendència respecte a altres pacients a evolucionar cap a unLa investigació ha estat liderada per grups de recerca de l'(IISPV), de Tarragona, i la(URV), amb la col·laboració de diferents centres hospitalaris com ara el. A més d'ajudar a detectar a temps quan un pacient té més risc de presentar complicacions a conseqüència de la Covid, aquest biomarcador contribueix a un millor abordatge i seguiment de la malaltia, per tal d’afavorir la seva recuperació.D'altra banda, la identificació d'aquest biomarcador també representa una nova via terapèutica per a altres, ja que la funció d’aquest metabòlit no només és la de proveir d'energia a les cèl·lules, sinó que té una implicació directa per a la salut i el bon funcionament de qualsevol part del cos."Gràcies a aquesta investigació el personal sanitari que als hospitals diagnostica i tracta la Covid compta ara amb una referència o biomarcador per identificar amb anàlisis de sang si un pacient té els nivells d'aquest metabòlit més elevats i, per tant, si és més propens a presentar complicacions de la malaltia", ha explicat, que, juntament amb, ha liderat el projecte. I ha afegit: "aquesta tècnica és més senzilla i econòmica que la utilitzada en el primer estudi i, per tant, podria tenir un impacte clínic potent en la salut pública".

