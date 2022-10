Elon Musk i el Kremlin, l'estranya parella: Rússia aplaudeix la proposta del magnat per acabar la guerra

El fundador i conseller delegat de Tesla,, ha provocat una agra polèmica a Twitter amb la proposta d'un pla de pau per a Ucraïna amb concessions a Rússia i una enquesta als seus seguidors per la seva opinió. El pla de Musk inclou repetir la votació a les regions annexionades per Rússia"Rússia se'n va si és la voluntat de la gent", ha apuntat.A més, preveu quecom ho va ser des de 1783 fins a l'error de Khrusxov" i garanties per al subministrament d'aigua a Crimea. Ucraïna, a més, "es mantindrà neutral". "Al final aquest serà molt probablement el resultat.fins a arribar-hi", apunta.L'empresari adverteix, a més, que Rússia decretarà la mobilització general si Crimea està en perill. ". Rússia té tres vegades més població que Ucraïna, així que la victòria d'Ucraïna en cas de guerra total és improbable. Si t'importa la gent d'Ucraïna, busca la pau", argumenta.Després de la polèmica generada per la primera enquesta, amb 2,6 milions de vots, Musk va plantejar una pregunta més senzilla: "decideixi si formen part de Rússia o Ucraïna". Aquesta enquesta ha assolit més de 2,2 milions de participants.El president ucraïnès,, va respondre immediatament a Twitter amb una enquesta en què pregunta als seus seguidors si prefereixen un Elon Musk que recolza Ucraïna o Rússia. L'assessor principal de Zelenski,ha assenyalat que hi ha "un pla de pau millor" que inclou l'alliberament de tot el territori ucraïnès, inclosa Crimea.Qui ha encaixat millor la proposta és, en el que és una connexió sorprenent. El portaveu del govern rus,ha dit que "és molt positiu que algú com ell estigui buscant una sortida pacífica a aquesta situació". Segons Peskov, "en comparació amb molts diplomàtics professionals, Musk. Amb tot, ha recordat que "aconseguir la pau sense complir les condicions de Rússia és absolutament impossible".

