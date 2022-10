Polèmica sobre la no emissió del Concurs de Castells de Tarragona a TV3

Eldecontinua portant cua, sobretot pel tractament mediàtic que n'ha fet. La televisió pública va limitar-se a emetrea l'esdeveniment, i molts comparaven a les xarxes l'espai que van donar alamb el que va tenir el Concurs. Representants polítics de diferents partits com arao lavan lamentar aquest fet durant el cap de setmana, però ara la polèmica ha arribat al. Elha entrat a registre una pregunta en aquest sentit.El seu diputat tarragoní,, creu que "no és un incident puntual d’un dia, sinó que sistemàticament esdeveniments culturals que es duen a terme a Tarragona o a les comarques tarragonines no reben laadequada per part de la televisió pública catalana". És per això que també pregunten al Govern "quina és la cobertura genèrica que du a terme TV3 a les comarques tarragonines, comparada amb la d’altres territoris del país", ha argumentat el diputat socialista.Ambdues preguntes del grup del PSC van adreçades a la comissió de seguiment de la(CCMA). Així mateix, Viñuales ha contrastat aquesta actitud amb la “magnífica feina que va fer durant aquesta retransmissió del concurs de castells tanti lacom els mitjans de comunicació de Tarragona”.“Vam dir durant la, i ho estem complint, que els diputats i diputades del PSC seríem la veu de Tarragona i de les seves comarques al Parlament. Crec, honestament, que a Tarragona no rebem el tracte que mereixem ni pel volum d’de laal territori –que s’ha reduït en dues terceres parts en aquests darrers 10 anys-, ni per la cobertura o el ressò que se’n fa als mitjans públics del país also esdeveniments que tenen com ales nostres comarques”, ha afirmat Viñuales.“Sempre he defensat que els tarragonins i les tarragonines no som més catalans que ningú, però tampoc ens mereixem ser considerats com ade segona. No som només un lloc on hi hamolt boniques o unaenvejable –que també-, som una de les regions del país que té més oportunitats de creixement i de benestar social si fem les coses bé i si tant a l’de Tarragona com a la Generalitat de Catalunya hi ha lideratges clars que ajudin a sumar en aquesta direcció”, ha conclòs.

