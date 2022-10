ERC activa aquest dissabte la candidatura de Rufián a Santa Coloma

Comença el compte enrere per la possible candidatura del dirigent d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, a Santa Coloma de Gramenet. El municipi té prevista una assemblea aquest dissabte on pretén deixar-ho tot lligat perquè Rufián faci el pas, després de ser escollit per la cúpula d'ERC el passat mes de març, com va avançar NacióDigital . De moment, el dirigent republicà farà cap posicionament en públic i el seu entorn assegura que aquest moviment, però ERC ja ho té tot preparat perquè es doni el tret de sortida a la seva candidatura amb l'objectiuSerà aquest cap de setmana quan es reuneixi l'assemblea local d'ERC Santa Coloma, com ha avançat l'Ara i ha confirmat aquest diari. En aquesta sessió, els republicans del municipi hauran d'escollir el seu candidat, i el nom que té més pes per ocupar aquesta funció és el de Rufián. Fa dues setmanes des del Congrés dels Diputats, a preguntes dels periodistes, el protagonista assegurava que. La deliberació segueix, però cada vegada està més a prop la decisió final.La decisió de la cúpula d'ERC de demanar a Rufián que fos el candidat s'emmarca en una estratègia més àmplia dels republicans, que volen, on competeixen principalment amb el PSC. En el cas que Rufián acabi sent el candidat, serà tota una empresa competir contra la socialista Parlón, que compta ambElsi són la darrera força del consistori, per darrere de comuns i Cs.Com es va prendre la decisió? Fa més de mig any que la cúpula del partit, amb Oriol Junqueras i Marta Rovira al capdavant, va considerar que la tria del cap de files a Madrid incorpora el missatge d'uni amb penetració en l'electorat castellanoparlant. La intenció de la direcció és que el president del grup parlamentari pugui compaginar les responsabilitats a la cambra baixa amb la funció de candidat.Després que aquest diari avancés aquesta possibilitat, Rufián va aclarir que en cap cas això implicaria deixar les seves funcions a Madrid : "Passi el que passi, jo no marxaré del Congrés dels Diputats", va assegurar en una roda de premsa., va apuntar llavors Rufián, que va argumentar que tot just ara el grup republicà a Madrid està "començant a influir de la millor manera" en les polítiques del govern espanyol des del Congrés.

