19 detinguts a Girona per construir narco llanxes que importaven haixix des del Marroc

El modus operandi de la banda

Un equip d'investigació conjunt integrat per agents de la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària ha detingut 19 persones acusades dea GironaSegons ha informat la Guàrdia Civil i els Mossos en un comunicat emès aquest dimarts, en el dispositiu policial, que va tenir lloc el 20 de setembre, es van realitzar set registres a Roses, Salt i. En aquest darrer municipi el grup tenia la nau industrial que actuava com a centre logístic.Suposadament, els 19 arrestats encarregaven material nàutic, preparaven les embarcacions per encàrrec de les organitzacions criminals dedicades al tràfic de droga i participaven en el trasllat de les substàncies fins al punt de la costa on l'embarcació iniciava el camí cap al Marroc.amb repartiment de tasques i gestions", i del total de detinguts, 11 tenien rols secundaris, han relatat les fonts policials.La investigació del grup va començar fa més d'un any, el juliol del 2021, quan la policia va tenir coneixement de la primera sortida d'una embarcació. Després d'aquesta, en van venir altres a les localitats de Roses, Llançà, Empuriabrava i Santa Margarida.En total, els agents han intervingut 22 embarcacions, tres motos d'aigua, motors i material nàutic, dispositius electrònics,i 430 grams de cocaïna. Els detinguts van passar a disposició judicial el passat 22 de setembre, i dos d'ells ja han ingressat a la presó de manera provisional. Un d'ells és el principal investigat i l'altre és el que tenia la cocaïna.

