Les estrenes de sèries de l'octubre a Netflix, Disney, HBO o Amazon que no et pots perdre

La gran inundación (Netflix) - 3 d'octubre

Enemiga del pueblo (Filmin) - 4 d'octubre

The Bear (Disney+) - 5 d'octubre

The Midnight Club (Netflix) - 7 d'octubre

Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes (Netflix) - 7 d'octubre

Los 8 de Irak (Movistar+) - 10 d'octubre

Candy (Disney+) - 12 d'octubre

The Watcher (Netflix) - 13 d'octubre

Shantaram (Apple TV+) - 14 d'octubre

Sagrada Família (Netflix) - 14 d'octubre

Notre-Dame, la part du feu (Netflix) - 19 d'octubre

The Peripheral (Amazon Prime) - 21 d'octubre

Star Wars: Tales of the Jedi (Disney+) - 26 d'octubre

El Inmortal (Movistar+) - 27 d'octubre

¡Garcia! (HBO Max) - 28 d'octubre

This is England (Movistar+) - 31 d'octubre

Nou mes, nova fornada d'estrenes a les plataformes.i companyia preparen un conjunt de novetats per a les pròximes quatre setmanes que promet fer les delícies per als amants de les sèries. Aquest octubre arriben moltes més produccions noves que en temporades anteriors, amb novetats en tots els gèneres: des de comèdies, thrillers futuristes oUna de les apostes europees més interessants que recull la plataforma reina en el seu catàleg d'estrenes.explica la història que va viure Polònia el 1997 amb la gran inundació que va patir la ciutat de Breslau. Els científics i autoritats locals prenen la decisió de salvar la ciutat mentre els pobles i camps circumdants han de ser sacrificats.Una periodista de Finlàndia es converteix en l'enemiga del poble quan escriu críticament sobre un exjugador de futbol adorat a una ciutat del país. L'heroi, que sembla estar involucrat en tripijocs de criptomonedes,, concretament a la seva piscina a la vora del Mediterrani. A partir d'aquell moment la periodista es converteix en l'objectiu d'una campanya ferotge d'assetjament i desprestigi.a Chicago per portar la botiga de sandvitxos de la família. Aquesta comèdia promet és una de les més entretingudes de l'últim trimestre de l'any, en la seva manera d'abordar el classisme, els llaços familiars i la suposada reculada social que es pateix en fer un pas enrere en qüestions laborals.Nova sèrie de(responsable de la gran minisèrie que va arrasar a la plataforma, Missa de mitjanit), que aquesta vegada estarà basada en les novel·les de. Set pacients terminals que viuen a l'hospici Rotterdam Home comencen a reunir-se a mitjanit per explicar històries de por. A partir d'aquesta premissa, la trama avançarà en diferents escenaris i personatges.Netflix estira el xiclet de l'immens èxit recollit amb la sèrie sobre l'assassí en sèrie(que supera les 200 milions d'hores de reproducció a tot el planeta) i presenta una sèrie documental amb les seves gravacions reals. Recurs repetit en altres produccions del mateix calibre, com Ted Bundy o John Wayne.Movistar explicaen el primer metratge per explicar un dels episodis més cruents de les forces militars d'Espanya. Aquesta producció explicarà l'atac més gran contra els agents del servei d'intel·ligència espanyol, que van ser víctimes d'una emboscada el 29 de novembre del 2003 a l'Iraq. Dinou anys després, els qui van viure aquells dies i van treballar amb els agents detallaran i rememoraran aquest tràgic esdeveniment.El món de les plataformes viu una onada de produccions sobre assassins, sobre la crònica negra nord-americana i els. Aquesta nova sèrie, ara per a Disney (prové de Hulu) estarà ambientada al Texas del 1980. Explicarà la història real de l'assassinai la seva víctima,, en una remesa de 5 capítols.Nova sèrie de terror que aterra a Netflix, de la mà productora del gegant-encara que no forma part del seu guió ni direcció-. Una família intenta construir la casa dels seus somnis, però acaba envoltada d'una situació tenebrosa. Inspirada en la història real de la tristament cèlebre casa de Nova Jersey.Els responsables de la sèrie depresenten aquesta producció basada en una novel·la deque va aglutinar molts èxits als EUA. Un addicte a l'heroïna, interpretat per, intenta fugir del seu passat marxant a Bombai. Des d'allà intentarà refer la seva vida, però tots els seus malsons i pecats el perseguiran fins al final.En un barri on res no és el que sembla, quatre veïnes forjaran una forta amistat amb un denominador comú, són mares. La seva relació sembla perfecta, fins que el passat d'una ho canvia tot. És aleshores quan descobrirem del que és capaç una mare per protegir la seva família, el més sagrat que té. Nova producció del mexicà, director de peces per a Netflix comSèrie de ficció francesa que segueix la història de la nit delal costat dels bombers i l'impacte que va tenir en diferents personatges de França. La trama va des de l'incendi com a tal, a les conseqüències ia les vides dels protagonistes que el van viure en primera persona.Aposta ambiciosa d'Amazon Prime a un thriller futurista.(Moretz) és una dona que intenta mantenir unida la seva trencada família en un racó oblidat de l'Amèrica del futur, un país en decadència i amb bretxes socials cada cop més grans. Basada en el llibre decompta a la seva producció amb els creadors deSèrie d'animació de l'univers d'que s'emmarca en l'estil i les trames de Clone Wars, la seva producció de més èxit fora de les pel·lícules canòniques. Aquesta fornada d'episodis explicaran diverses històries, com la joventut del, l'adolescència deo l'entrenament d'a les ordres d'Els directors, arran de la creació i producció de José Manuel Lorenzo, presenten aquest thriller sobre la voràgine de la droga a la dècada dels anys 90 a Madrid. La sèrie explicaràque va terroritzar i estripar la capital espanyola a través del consum de drogues en discoteques.Thriller, acció i aventures que es podrà veure, abans de la seva estrena a la plataforma, al Festival de Sitges. La sèrie ens trasllada a una Espanya actual en què Antònia (Veki Velilla), una periodista de recerca, es veu envoltada d'una conspiració per acabar amb la democràcia. Antonia troba l'existència d'un superagent criogenitzat, García (Francisco Ortiz), creat en un laboratori als anys 50 pels serveis secrets del general Franco., un dels directors de, dirigeix aquesta sèrie que ficciona per primera vegada a la història l'exprimer ministre Boris Johnson. Deixant de banda la seva polèmica sortida del govern (i els escàndols provocats per les seves festes en plena pandèmia), només se centrarà en el testimoni de primera mà de persones de tots els àmbits de la vida, del núm. 10 de Downing Street, del Grup Assessor Científic per a Emergències i hospitals i residències de tot el país.és Johnson en una actuació per a la història.

