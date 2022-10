Ucraïna formarà part de la candidatura d'Espanya i Portugal al Mundial 2030

formarà part de la candidatura conjunta d'per celebrar elde futbol de l'any 2030, segons revela el diari britànic The Times, que indica que el país, actualment en guerra amb, s'encarregaria d'acollir un delsde la primera fase de la competició.El diari apunta que aquesta idea compta amb el suport del president ucraïnès,, i dels governs dels dos països de laen una proposta que “aprofita la idea que el futbol pot restaurar l'i la”. Aquesta nova associació podria ser anunciada oficialment aquest dimecres a Nyon (Suïssa), seu de la UEFA, quan les federacions de futbol espanyola i portuguesa faran una roda de premsa per "actualitzar informació" sobre la candidatura, amb la presència dels seus respectius presidents,The Times indica que encara que es necessitarien garanties dea Ucraïna, s'espera que per a la celebració d'aquesta, d'aquí a vuit anys, larussa s'haurà acabat i el país haurà començat la. Ucraïna ja va coorganitzar el 2012 ambl'Eurocopa que va conquistar precisament la selecció espanyola.De moment, a més del projecte entre Espanya i Portugal, s'ha fet oficial el d', que volen portar per ael Mundial aprofitant els 100 anys de la primera edició en territori uruguaià, mentre que hi ha una altra possibilitat d'una tercera candidatura conjunta entre

